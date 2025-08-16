為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    巨大扭蛋機現身桃園！來中壢商圈消費 可扭蛋兌獎

    桃園市中壢大時鐘廣場擺2.5公尺高的巨型扭蛋機，藉集章兌獎活動，吸引中壢車站商圈買氣。（記者黃政嘉攝）

    桃園市中壢大時鐘廣場擺2.5公尺高的巨型扭蛋機，藉集章兌獎活動，吸引中壢車站商圈買氣。（記者黃政嘉攝）

    2025/08/16 16:27

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢車站商圈發展協會現於中壢大時鐘廣場擺放1台2.5公尺高的巨型扭蛋機，裡頭有各種色彩繽紛的扭蛋，吸引民眾目光，協會8月起舉辦《壢來扭一夏》系列活動，結合逾30家特色店家，透過集點消費、趣味扭蛋、踩街遊行及現場表演，呈現中壢車站商圈多元魅力。

    集點活動自8月1日至17日展開，經兌獎籌備，協會今擺出巨型扭蛋機，供民眾今、明天集點兌獎，身聲擊樂團今早以震撼鼓聲與動感舞蹈揭開序幕，高喊「扭蛋轉起來，大家一起玩！」，隨後與協會理事長湯玟琪、協辦的市府經發局長張誠，以及地方民代，一行人沿中平路與商圈店家踩街、互動。

    湯玟琪表示，中壢車站商圈沿中正路至大時鐘第一市場、大同路、中山路一帶，曾是中壢最熱鬧的市集核心，許多店家世代經營，這次找桃園藝文陣線做活動企劃顧問，想出扭蛋兌獎點子，讓民眾來商圈店家消費後，以集點玩遊戲、換贈品的方式，活絡商圈。

    「新珍香」花生酥糖店家也是協會會員，第三代老闆范家豪表示，自家做花生糖已九十六年，透過扭蛋集點活動，可讓更多遊客知道桃園在地名產、美食。

    民眾至紅點、綠點、藍點三類指定店家消費集點，紅點店家消費滿50元集1點，綠點店家滿100元集1點，藍點店家依各店家指定條件集1點，滿5點兌換1次扭蛋。協會指出，今天上午，扭蛋兌獎人數已達200位，通通有獎，氣氛熱絡；另集滿20點可摸彩，摸彩最大獎為沖繩雙人來回機票，25日於協會臉書粉專公開抽獎直播。

    集點民眾與家人扭蛋合影。（記者黃政嘉攝）

    集點民眾與家人扭蛋合影。（記者黃政嘉攝）

    集點民眾帶孩子扭蛋兌獎。（記者黃政嘉攝）

    集點民眾帶孩子扭蛋兌獎。（記者黃政嘉攝）

    民眾扭完蛋後，至商圈的花生酥糖店家兌獎。（記者黃政嘉攝）

    民眾扭完蛋後，至商圈的花生酥糖店家兌獎。（記者黃政嘉攝）

    中壢車站商圈發展協會、民代一同合影。（記者黃政嘉攝）

    中壢車站商圈發展協會、民代一同合影。（記者黃政嘉攝）

