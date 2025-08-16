雨後蚊子出籠！彰化4村里「病媒蚊密度」亮最危險紅燈

民眾搬移廢棄輪胎，避免雨後積水成為病媒蚊孳生溫床。（環保局提供）

2025/08/16 16:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕7、8月連續豪雨與颱風來襲，雨水退去蚊子大軍卻蠢蠢欲動！彰化縣衛生局公布8月第1週病媒蚊密度調查，全縣調查的16個村里中，有4個村里達到3級以上紅燈警戒，占比25%，其中芳苑鄉王功村甚至飆到7級，是全縣最高。

彰化縣今年截至目前出現6例境外移入登革熱病例，尚未有本土案例，但病媒蚊指數偏高，主要原因就是前陣子接連的豪雨和颱風，雨後花盆底盤、廢輪胎、保特瓶和帆布等積水容器，最容易變成孳生地。

衛生局公布的最新數據顯示，在調查的16個村里中，有4個村里已經達到3級以上的警戒標準，其中芳苑鄉王功村甚至高達7級，亮起了最危險的紅燈，環保局已發動村里立即展開孳生源清除工作，以防疫情發生。永靖鄉獨鰲村達5級、竹子村4級、永南村3級，其餘如鹿港鎮埔崙里、鹿港鎮永安里、彰化市信義里、田尾鄉陸豐村、福興鄉橋頭村則在2級以下。

面對蚊子大軍的威脅，環保局呼籲民眾趁天氣放晴，立即展開防蚊大掃除，花3分鐘巡檢，落實「巡、倒、清、刷」四招防蚊原則，經常巡檢家中與戶外環境；發現積水馬上倒掉；不需要的器物清除丟棄；必要的容器徹底刷洗，避免蚊卵附著。

根據彰化縣衛生局公布8月第1週病媒蚊密度調查，全縣調查的16個村里中，有4個村里達到3級以上紅燈警戒。（衛生局提供）

社區居民巡檢水桶積水，行動響應防蚊大作戰，落實「巡、倒、清、刷」防堵病媒蚊繁殖。（環保局提供）

