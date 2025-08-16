為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨後蚊子出籠！彰化4村里「病媒蚊密度」亮最危險紅燈

    民眾搬移廢棄輪胎，避免雨後積水成為病媒蚊孳生溫床。（環保局提供）

    民眾搬移廢棄輪胎，避免雨後積水成為病媒蚊孳生溫床。（環保局提供）

    2025/08/16 16:17

    〔記者張聰秋／彰化報導〕7、8月連續豪雨與颱風來襲，雨水退去蚊子大軍卻蠢蠢欲動！彰化縣衛生局公布8月第1週病媒蚊密度調查，全縣調查的16個村里中，有4個村里達到3級以上紅燈警戒，占比25%，其中芳苑鄉王功村甚至飆到7級，是全縣最高。

    彰化縣今年截至目前出現6例境外移入登革熱病例，尚未有本土案例，但病媒蚊指數偏高，主要原因就是前陣子接連的豪雨和颱風，雨後花盆底盤、廢輪胎、保特瓶和帆布等積水容器，最容易變成孳生地。

    衛生局公布的最新數據顯示，在調查的16個村里中，有4個村里已經達到3級以上的警戒標準，其中芳苑鄉王功村甚至高達7級，亮起了最危險的紅燈，環保局已發動村里立即展開孳生源清除工作，以防疫情發生。永靖鄉獨鰲村達5級、竹子村4級、永南村3級，其餘如鹿港鎮埔崙里、鹿港鎮永安里、彰化市信義里、田尾鄉陸豐村、福興鄉橋頭村則在2級以下。

    面對蚊子大軍的威脅，環保局呼籲民眾趁天氣放晴，立即展開防蚊大掃除，花3分鐘巡檢，落實「巡、倒、清、刷」四招防蚊原則，經常巡檢家中與戶外環境；發現積水馬上倒掉；不需要的器物清除丟棄；必要的容器徹底刷洗，避免蚊卵附著。

    根據彰化縣衛生局公布8月第1週病媒蚊密度調查，全縣調查的16個村里中，有4個村里達到3級以上紅燈警戒。（衛生局提供）

    根據彰化縣衛生局公布8月第1週病媒蚊密度調查，全縣調查的16個村里中，有4個村里達到3級以上紅燈警戒。（衛生局提供）

    社區居民巡檢水桶積水，行動響應防蚊大作戰，落實「巡、倒、清、刷」防堵病媒蚊繁殖。（環保局提供）

    社區居民巡檢水桶積水，行動響應防蚊大作戰，落實「巡、倒、清、刷」防堵病媒蚊繁殖。（環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播