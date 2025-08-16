青草湖環湖小鐵人PUSH BIKE大會師 親子挑戰水上鋼鐵人

小鐵人集合！新竹市府在青草湖舉辦環湖小鐵人活動，有PUSH BIKE大會師，還有水上鋼鐵人體驗，活動精采刺激。（記者洪美秀攝）

2025/08/16 16:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦青草湖環湖小鐵人趣味賽今天舉行，除活動規模全面升級，吸引超過120組親子隊伍報名參賽，更開放近600多個體驗名額，其中首創的PUSH BIKE小鐵人大會師場面超吸睛，大小朋友玩水上鋼鐵人，刺激場景，讓場邊觀賞者都驚呼聲連連。

今年的環湖小鐵人有環湖路跑、SUP立槳挑戰、水上氣墊闖關、水彈攻防及生態導覽，且首次用PUSH BIKE大會師，讓3到6歲小朋友騎乘滑步車一起開跑，場景超Q萌，家長也陪孩子一起出發，享受週末運動飆汗的樂趣。其中水上氣墊遊戲，讓熱爆的夏天帶來消暑的暢快感，就連「LAKEFEST湖光限定包」參賽禮包也很實用，有紀念T恤、環保提袋、運動冷感巾、防水小包與漁夫帽，都是避暑必備物品。

今年還推出「地景拼圖式完賽獎牌」，獎牌上串聯青草湖、南寮漁港與香山濕地三大特色地景圖樣，讓小選手一邊運動，還可蒐集新竹的城市故事，活動持續到明天（17日），歡迎親子來青草湖，一起享受運動飆汗及聽音樂，賞市集吃美食的好時光。

小鐵人集合！新竹市府在青草湖舉辦環湖小鐵人活動，有PUSH BIKE大會師，還有水上鋼鐵人體驗，活動精采刺激。（記者洪美秀攝）

