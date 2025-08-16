為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    青草湖環湖小鐵人PUSH BIKE大會師 親子挑戰水上鋼鐵人

    小鐵人集合！新竹市府在青草湖舉辦環湖小鐵人活動，有PUSH BIKE大會師，還有水上鋼鐵人體驗，活動精采刺激。（記者洪美秀攝）

    小鐵人集合！新竹市府在青草湖舉辦環湖小鐵人活動，有PUSH BIKE大會師，還有水上鋼鐵人體驗，活動精采刺激。（記者洪美秀攝）

    2025/08/16 16:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦青草湖環湖小鐵人趣味賽今天舉行，除活動規模全面升級，吸引超過120組親子隊伍報名參賽，更開放近600多個體驗名額，其中首創的PUSH BIKE小鐵人大會師場面超吸睛，大小朋友玩水上鋼鐵人，刺激場景，讓場邊觀賞者都驚呼聲連連。

    今年的環湖小鐵人有環湖路跑、SUP立槳挑戰、水上氣墊闖關、水彈攻防及生態導覽，且首次用PUSH BIKE大會師，讓3到6歲小朋友騎乘滑步車一起開跑，場景超Q萌，家長也陪孩子一起出發，享受週末運動飆汗的樂趣。其中水上氣墊遊戲，讓熱爆的夏天帶來消暑的暢快感，就連「LAKEFEST湖光限定包」參賽禮包也很實用，有紀念T恤、環保提袋、運動冷感巾、防水小包與漁夫帽，都是避暑必備物品。

    今年還推出「地景拼圖式完賽獎牌」，獎牌上串聯青草湖、南寮漁港與香山濕地三大特色地景圖樣，讓小選手一邊運動，還可蒐集新竹的城市故事，活動持續到明天（17日），歡迎親子來青草湖，一起享受運動飆汗及聽音樂，賞市集吃美食的好時光。

    小鐵人集合！新竹市府在青草湖舉辦環湖小鐵人活動，有PUSH BIKE大會師，還有水上鋼鐵人體驗，活動精采刺激。（記者洪美秀攝）

    小鐵人集合！新竹市府在青草湖舉辦環湖小鐵人活動，有PUSH BIKE大會師，還有水上鋼鐵人體驗，活動精采刺激。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播