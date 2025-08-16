為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    誇張！離中秋節還有52天 彰化不二坊蛋黃酥大排長龍

    離中秋節還有52天，大批民眾頂著烈日排隊購買蛋黃酥。（圖由民眾提供）

    離中秋節還有52天，大批民眾頂著烈日排隊購買蛋黃酥。（圖由民眾提供）

    2025/08/16 16:14

    〔記者湯世名／彰化報導〕誇張！距離中秋節還有52天之久，今天（16日）有民眾到彰化市不二坊買蛋黃酥時發現，店門口竟然大排長龍，算一算人數多達50多人，從中正路一路排到巷子裡，當場打消排隊念頭，轉而向代購業者購買，民眾直呼就連農曆7月都還沒到，不解為何大家會頂著大太陽來排隊；在地人則說，排隊的多半是外地遊客或代購業者，彰化比這家好吃的蛋黃酥很多。

    今天上午不二坊還未開門營業，店門口就已排了30多人，1名從屏東來的民眾說，他是來中部玩路過彰化，順道過來買蛋黃酥；1名從台南來的民眾則說，中秋節都還這麼久，不解為何現在就大排長龍，害她要在大太陽下排隊。

    有彰化市民PO文指出，每次經過這裡總是看到一大群人在排隊買蛋黃酥，這些人應該都是外地觀光客吧？在地彰化人好像都不會排隊買的。還有人說，中秋代購一盒賣到1500元，還會出現莫名其妙排隊隊伍，他只會在淡季時購買；彰化在地人則說從沒買過，這家店怎變那麼有名，他覺得莫名其妙，只是吃個品牌名氣而已，彰化其他蛋黃酥店面有更好吃的。另有1名自稱曾排隊代購的民眾說，他曾從凌晨排到早上，雖說可以拿椅子坐，賺個幾百元，但折騰人，把時間耗在哪裡實在沒必要。

    不過也有民眾認為，雖然其他間的蛋黃酥也美味，身為在地彰化人，還是覺得這家不二坊好吃。另有人說，昨天排隊人潮更多，甚至從中正路店門口一路排到巷子裡，蔚為奇觀。

    不二坊蛋黃酥在中秋節檔期時價格都會飆漲。（資料照）

    不二坊蛋黃酥在中秋節檔期時價格都會飆漲。（資料照）

    今天不二坊前大排長龍。（民眾提供）

    今天不二坊前大排長龍。（民眾提供）

