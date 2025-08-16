為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    後龍山邊媽全國巡境首站會香屏東阿猴媽 三訪屏東警分局

    山邊媽姐到屏東，上千信徒朝聖。（記者羅欣貞攝）

    山邊媽姐到屏東，上千信徒朝聖。（記者羅欣貞攝）

    2025/08/16 16:03

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕苗栗縣後龍山邊媽祖今（16）日起，進行為期3天2夜的全國祈安賜福巡境活動，首站來到屏東市慈鳳宮，與阿猴媽祖會香，吸引上千民眾朝聖，期間鑾轎未依原定路線行進，逛進屏市中央市場，還三度行至屏東警分局門口，觀看直播的信徒直呼山邊媽不愧是「超級E人，活潑又可愛！」

    山邊媽祖與阿猴媽祖會香，據了解，山邊媽原訂今上午10時抵達屏東市中正路與公園路口，由慈鳳宮董事長陳沈碧蓮率隊接駕，隨後媽祖鑾轎從中正路轉永福路，經聖帝廟再到慈鳳宮停駕，讓信徒參拜，中午休息後再起轎前往台東，停留約3小時。

    結果山邊媽在慈鳳宮接駕之後，突轉往信義路，直奔屏東警分局，而且離開後又再返回，三度於分局門口來來去去，最後在副分局長黃飛文參拜後離去。接著山邊媽轉向林森路、中正路，沿途信眾大排長龍等候鑽轎腳，祈求媽祖賜福保佑平安。

    後來鑾轎走進中央市場，信眾跟著逛起市場，開心不已，觀看巡境網路直播的民眾也說 「原來媽祖愛逛傳統市場，實在好可愛！」山邊媽帶著信眾們在大街小巷穿梭，才慢慢回到原訂路線，近中午在眾人恭迎下進到慈鳳宮與阿猴媽會香。有信眾開心說，山邊媽號稱是「超級E人」，今日有幸親身體驗，跟著大家開心活潑的走，果然名不虛傳。

    民眾大排長龍等候鑽轎腳，祈求山邊媽賜福平安。（記者羅欣貞攝）

    民眾大排長龍等候鑽轎腳，祈求山邊媽賜福平安。（記者羅欣貞攝）

    山邊媽鑾轎三度行經屏東警分局，引起信眾熱議。（記者羅欣貞攝）

    山邊媽鑾轎三度行經屏東警分局，引起信眾熱議。（記者羅欣貞攝）

    屏東警分局副分局長黃飛文參拜媽祖。（記者羅欣貞攝）

    屏東警分局副分局長黃飛文參拜媽祖。（記者羅欣貞攝）

