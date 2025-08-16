為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    一條70公尺通道 搭起竹市香山國小與荷蘭國際學校交流橋樑

    一條70公尺通道搭起新竹市香山國小與荷蘭國際學校的交流橋樑。兩校也完成互惠及開放通道的合作協議，讓兩校學生可進出臨時通道，讓學習運動不受影響。（香山國小提供）

    2025/08/16 15:41

    〔記者洪美秀／新竹報導〕一條70公尺的簡易臨時通道搭起新竹市百年學校香山國小與荷蘭國際學校的交流橋樑。

    香山國小校長鄧瑞源說，因學校進行校舍工程，校園動線受影響，學生若要上體育課或相關活動得繞出校園，再走到馬路邊再繞回學校內，約需走700公尺，但學校與旁邊的荷蘭國際學校僅一牆之隔，過往學校每週三下午也開放操場提供國際學校使用，兩校為讓校內學生都方便進出香小，一起跨校商議，請包商協助開通約70公尺的便道，除解決兩校師生上課不便，更搭起兩校國際教育交流契機。

    鄧瑞源說，學校進行校舍工程還需約1年半的時間，過往學校會開放每週三下午時段提供鄰近的荷蘭國際學校使用，每週三下午常會看到外籍孩子踢足球及運動等，兩校僅相鄰一牆之隔，但20年來，鮮少有交流互動機會，此次因學校進行校舍工程需有圍籬，也讓兩校意外展開交流合作，香山國小主動尋求荷蘭國際學校協助，透過兩校共好模式，荷蘭國際學校開放校園通道，讓香山國小學生安全通行，而香小也開放大禮堂與大操場，做為荷蘭國際學校作為體育活動場地，且未來還可舉辦兩校體育交流活動。

    目前這條70公尺的臨時通道已完成，鄧瑞源說，除荷蘭國際學校同意開放便道，包括學校旁的陳家，也因是校友，同意開放自家土地，讓學生在施工期間通行，短短70公尺通道在眾人的良善與互助下，完成讓學生不用繞遠路，就能平安通行的美意，更促進兩校國際交流與共享資源成果，也為學生種下友愛與感恩的種子。

    一條70公尺通道搭起新竹市香山國小與荷蘭國際學校的交流橋樑。香山國小因校舍工程，學生進出校園動線受影響。（香山國小提供）

    一條70公尺通道搭起新竹市香山國小與荷蘭國際學校的交流橋樑。兩校也完成互惠及開放通道的合作協議，讓兩校學生可進出臨時通道，讓學習運動不受影響。（香山國小提供）

