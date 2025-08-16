為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園市民卡App無法使用社福點數搭公車 審計處促改善

    桃園市民卡APP雖然具有行動支付功能，但搭公車仍需實體卡仍遭詬病。（記者謝武雄攝）

    桃園市民卡APP雖然具有行動支付功能，但搭公車仍需實體卡仍遭詬病。（記者謝武雄攝）

    2025/08/16 15:27

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市市民卡App於今年1月改版，但遭多位議員抱怨功能整合不足、尤其是沒有行動支付，搭公車還是要使用實體卡，雖然6月整合行動支付提供路邊停車繳費5折優惠，也讓下載App人數衝到15萬人；但審計部桃園審計處去年決算出爐，直指App無法提供實體卡乘車優惠與使用敬老愛心卡等社福點數，請檢討改善。

    智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，目前App已能顯示QR碼與二維碼，具掃碼付款功能，無法使用社福點數乘車，主因在於大眾運具沒有掃碼硬體設備，只要運具硬體更新，App就能發揮作用，目前App可提供身分識別服務（碳足跡查詢）、電子支付等8大基礎服務機制，各系統進行介接時，均進行資料加密，以確保數據安全；市民卡APP取代實體市民卡之部分，後續將分階段提供其他服務，以達到簡政及減證便民服務目的。

    決算報告指出，桃園市民卡至今發卡量逾265萬張，其中有效卡約為196萬張，但市民具身分識別功能，導致一人多卡情況，甚至有人同時具愛心卡和愛心陪伴卡身分，加上轉學、休學種種因素，最高一次持有7張卡，為此市府應落實桃園市民卡整合歸戶，減證便民。

    報告指稱，智發展會去年編列1500萬元辦理市民卡2.0系統建置，規劃實體市民卡與虛擬市民卡歸戶整合，雖然推出桃園數位碼，卻因現有硬體設備無法支援，無法使用搭車服務，僅能查詢各項福利措施，更需透過實體市民卡始能享搭車優惠及各項福利措施。

