台南一見雙「雕」》七股鹽山鹽雕展開幕 井仔腳鹽田光雕延至10/18登場

觀光署副署長黃勢芳（右二）、雲嘉南管理處處長徐振能（左二）、台鹽副總經理李杰翰（右一）、台灣守護文創董事長陳仁昌（左一）為七股鹽山的鹽雕藝術展開幕宣傳。（雲嘉南管理處提供）

2025/08/16 15:06

〔記者楊金城／台南報導〕災後拚觀光，雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦2025一見雙雕藝術季，今天（16日）在台南七股鹽山為鹽雕展開幕，LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》家族可愛的鹽雕讓人想合拍，在北門井仔腳鹽田舉辦的光雕展因持續復建，延期至10月18日開幕。

一見雙雕的鹽雕藝術展由觀光署副署長黃勢芳、雲嘉南管理處處長徐振能、立委郭國文、台鹽副總經理李杰翰、台灣守護文創董事長陳仁昌等人開幕，黃勢芳表示，交通部相當重視災後的觀光重建及引客回流，振興在地經濟的問題，觀光署將積極修繕各項遊憩服務設施，並結合活動推出振興方案，希望透過與觀光產業大家的力量提振雲嘉南的信心，把「幸福曬回來」，重現觀光人潮。

徐振能說，風災過後，振興觀光是管理處重要的任務，邀請各地遊客來與《胖鯊魚鯊西米》Q萌旅伴為雲嘉南濱海帶來旅遊正能量，沿著台61線幸福公路進入鹽鄉的沉浸式藝術旅程，感受雲嘉南濱海的自然與人文之美，體驗在地生活與文化。

鹽雕有「鹽境漫遊」、「嘗鮮沙西米」、「雲嘉南咖啡鹽究院」、「咬我一口」等11座鹽雕作品，展區依雲嘉南地景與特色分段鋪陳，帶遊客到雲嘉南「鹽路去旅行」。另設置「鹽味泡腳池」、「沙灘戲鹽池」受到親子喜愛。

雲嘉南管理處指出，七股鹽山鹽雕展至11月15日，今天起連3週假日並有小小鹽雕師體驗活動；在北門井仔腳鹽田舉辦的光雕地景藝術則將在10月18日至11月15日的週五、六、日舉辦。

小朋友玩鹽雕創作。（記者楊金城攝）

鹽味泡腳池也很好玩。（記者楊金城攝）

鹽雕作品「皮蛋出任務」。（記者楊金城攝）

