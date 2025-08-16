大崗山龍眼蜂蜜豐收 陳其邁邀大家來高雄「甜蜜蜜」

高雄市長陳其邁說今年龍眼蜂蜜迎來豐收，預估產量達2000噸，歡迎民眾一起來品嚐「蜜中極品」的獨特風味。（記者黃佳琳攝）

2025/08/16 14:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕25屆「大崗山龍眼蜂蜜文化節」今天開幕，主打精選在地優質農特產，其中大崗山野生龍眼林蜂蜜質地純正、香味濃郁、口感滑潤，堪稱「蜜中極品」。高雄市長陳其邁表示，今年龍眼蜂蜜迎來豐收，預估產量達2000噸，歡迎民眾一起來品嚐「蜜中極品」的獨特風味。

陳其邁說，去年受極端氣候影響，高雄蜂蜜產量僅288噸，農糧署、農業部開放天然災害救助，協助農民度過難關；今年花期氣候理想，蜜源充足，預估產量達2000噸，還透露自己皮膚保養的秘訣就是蜂蜜，推薦大崗山龍眼蜜品質最優秀、最衛生、最安全。

高市農業局表示，大崗山養蜂揚名全台，國產評鑑蜜品質絕佳聞名。今年市府與岡山、阿蓮、田寮、橋頭、杉林、大樹及內門等地農會共同參與，導入嚴謹評鑑制度進行安全及風味把關，經過兩階段程序遴選優質得獎者，再由獲得HACCP及ISO22000雙認證的食品加工廠分裝，品質與風味雙重保障，並透過「高雄首選電商平台」提供消費者選購。

年年好評的「大崗山龍眼蜂蜜文化節」今、明兩日於大崗山如意公園甜蜜登場，除能購買國產蜂蜜外，周邊還有獨家蜂人秀演出、蜜境導覽、免費走讀月世界泥岩與石母乳洞穴生態輕旅行、寓教於樂的蜜蜂闖關遊戲、蜂潮市集及靜態展覽等，活動豐富，吸引民眾熱烈迴響，相關資訊可搜尋臉書大崗山龍眼蜂蜜文化節 。

