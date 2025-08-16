為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    天后媽祖點妝、噴香水 快閃宜蘭新月廣場民眾搶拍

    宜蘭南方澳進安宮天后媽祖搭乘鑾轎閃亮進到百貨公司，現場鑼鼓齊鳴超級熱鬧，旗隊、千順將軍也全員出動，猶如一場小繞境。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭南方澳進安宮天后媽祖搭乘鑾轎閃亮進到百貨公司，現場鑼鼓齊鳴超級熱鬧，旗隊、千順將軍也全員出動，猶如一場小繞境。（宜蘭縣府提供）

    2025/08/16 14:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「2025蘭陽媽祖文化節」將於9月26至28日登場，1連3天舉辦海、陸遶境活動，來自南方澳進安宮、被信眾稱為「林小姐」的天后媽祖，今天提前為活動暖場，快閃宜蘭新月廣場吸引民眾搶拍，還有櫃姐為媽祖「點妝見客」噴香水，誠意十足。

    蘭陽媽祖文化節今年由宜蘭縣政府和南方澳進安宮舉辦，近日接續為活動暖身，繼天后媽祖上週至宜蘭傳藝園區巡禮外，今天則到新月廣場快閃賜福，遊客見狀紛紛合十參拜，索取限量「宮徽手帕」及平安符，祈求將平安帶回家。

    天后媽祖搭乘鑾轎閃亮進場，現場鑼鼓齊鳴超級熱鬧，旗隊、千順將軍也全員出動，猶如一場小遶境。櫃姐見天后到來，還親自上前噴香水，百貨業者李莉莉則幫忙點畫眉彩，象徵媽祖風華降臨、福氣盈門。

    宜蘭縣政府民政處表示，這波文化熱潮將一直延續到9月，屆時3天活動也會邀請全台16座媽祖宮廟齊聚，目前也推出「集章趣」加碼限定好康，遶境期間全程參與，並集滿5處紀念章，就可兌換活動紀念品，包括手提袋、特產及平安符等。

    去年海巡艦「雲林艦」開放登船參觀，民眾目睹國造國艦風采，今年宜蘭縣府也與海洋委員會海巡署合作，邀請3千噸級海岸巡防艦「宜蘭艦」，首次參與遶境活動，擔綱護衛海上遶境大任，9月25日下午2點至5點停泊蘇澳港11號碼頭，開放參觀。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，這場融合宗教儀式與百貨空間的快閃行動，展現蘭陽媽祖文化節的創新精神，也讓媽祖信仰更貼近大眾，延續慈悲與守護，希望藉此邀請更多民眾造訪體驗，跟著媽祖搭船海上出巡、低碳祭祀行遍宜蘭。

    宜蘭南方澳進安宮天后媽祖巡禮百貨公司，代理縣長林茂盛（前）、業者李莉莉為媽祖點妝。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭南方澳進安宮天后媽祖巡禮百貨公司，代理縣長林茂盛（前）、業者李莉莉為媽祖點妝。（宜蘭縣府提供）

    天后媽祖「點妝見客」噴香水，快閃宜蘭新月廣場民眾搶拍。（宜蘭縣府提供）

    天后媽祖「點妝見客」噴香水，快閃宜蘭新月廣場民眾搶拍。（宜蘭縣府提供）

