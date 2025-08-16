為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南12校防災教育獲獎 光復實小奪「教學創意獎」

    台南校園防災教育融入創新教案，展現學校團隊的創意與實踐力。（台南市教育局提供）

    台南校園防災教育融入創新教案，展現學校團隊的創意與實踐力。（台南市教育局提供）

    2025/08/16 14:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部主辦的「守護台灣探險記－Child Safety We Care」暨第13屆防災校園大會師，8月15日至16日在高雄駁二藝術特區舉行，吸引全台各地學校齊聚分享防災教育成果。南市共有12校脫穎而出，展現多年深耕校園防災教育的成果，並獲得教育部多項肯定。

    七股區光復生態實驗小學憑藉多元化的教學策略，發展出進階防災課程，榮獲「教學創意獎」；麻豆國小則結合地方環境設計出K-6學習連貫的課程模組；北勢國小與甲中國小針對校園潛在災害規劃校本特色課程，這三校同獲「績優學校」獎項。

    此外，安慶國小、官田國小、松林國小因課程與演練兼顧，被評為「優選學校」；西港國中、南新國中、中營國中、保東國小及篤加國小則以落實校園安全與在地特色教學，獲頒「佳作學校」。這些學校的努力，反映出師生在日常課程中逐步培養應變能力，讓防災觀念不只停留在演練，而是能夠融入生活。

    南市教育局也因整體推動成效獲得「卓越點燈獎」。不過，現場最吸睛的仍是各校學生親自示範課程成果，從模擬避難行動到結合在地環境的教案分享，都展現學校團隊的創意與實踐力。

    與會師生表示，透過跨校交流能看到不同地區的防災經驗，也更能理解「防災教育」並非單一演練，而是結合課程、生活與文化的持續實踐。教育局長鄭新輝表示，將持續深化種子學校經營，發展在地化遊學課程與創新教案，拓展更多元的防災教育量能。

    南市教育局及獲獎學校在第13屆防災校園大會師展現成果。（台南市教育局提供）

    南市教育局及獲獎學校在第13屆防災校園大會師展現成果。（台南市教育局提供）

