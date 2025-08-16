為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南好味、好禮前進桃園 黃偉哲到場相挺

    本次活動安排30家業者的展售市集，現場亦推出多項消費回饋。（台南市政府提供）

    本次活動安排30家業者的展售市集，現場亦推出多項消費回饋。（台南市政府提供）

    2025/08/16 14:31

    〔記者王姝琇／台南報導〕匯聚台南美食與伴手禮的「百味台南．好禮相伴」台南美食文化節，即日起至21日於桃園台茂購物中心登場。台南市長黃偉哲今到場挺在地品牌，強調此次展售內容從經典小吃到文創好禮應有盡有，絕對值得一逛。

    活動由30家業者參與市集展售，另安排「藍染小方巾DIY體驗活動」。此外，現場亦推出多項消費回饋，包括「滿額送抵用券」與「滿額抽大獎」，獎項涵蓋萬元iPad、台南大飯店住宿券等好禮，讓民眾在輕鬆逛展的同時，也能收穫滿滿驚喜。

    黃偉哲今天特地北上站台活動熱情介紹展售亮點，他更現場親手特調蜂蜜檸檬飲，力挺在地品牌，並邀民眾把握展期來帶回台南好味與好禮。同時感謝桃園台茂購物中心提供展售平台，讓台南品牌能夠向北部消費者展現多元魅力與產業實力。

    黃偉哲指出，台南素有美食之都美譽，今年更有30家餐廳入選米其林必比登。除了在地小吃風味獨特，農特產品同樣深受喜愛，包括鳳梨、芒果、文旦、小番茄等水果，還有蜂蜜、辣椒、芝麻乳清蛋白等優質食品，他更舉例今年台南越光米銷日量從去年的2400噸成長至3000噸，顯見台南農特產的高品質與高CP值。

    經發局長張婷媛表示，期盼藉由與大型購物中心的合作，協助台南優質商品拓展北部通路、提升品牌能見度，也邀請桃園地區的朋友趁著展期間走訪現場，品味府城好味、體驗台南美學，讓「台南的好禮、好味、好故事」走進更多人的生活。

    台南市長黃偉哲（左）與台茂購物中心董事長苗延梅現場親手特調蜂蜜檸檬飲，提供民眾試飲。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲（左）與台茂購物中心董事長苗延梅現場親手特調蜂蜜檸檬飲，提供民眾試飲。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲熱情招呼民眾試吃台南好味小吃。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲熱情招呼民眾試吃台南好味小吃。（台南市政府提供）

