新竹人氣餐廳老闆離世無限期停業 網友哀：太難過了

2025/08/16 15:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹人氣餐廳驚傳噩耗，以牛排、歐式排餐與鑄鐵鍋飯聞名的人氣餐廳「烤舖.吧」14日晚間在臉書粉專發文宣布即日起無限期休業，原因是「老闆過世了」，許多顧客們紛紛在貼文下留言惋惜。

烤舖.吧 Roast room.8在臉書PO文表示，「公告：即日起無限期停業，老闆過世了，私訊我們沒辦法再一一做回覆，謝謝大家的關心，以及長久以來的支持，部分沒留到電話的客人，我們無法主動聯絡道，再請大家注意一下！」

網友們紛紛在貼文下留言「真的是人生無常，老闆和老闆娘待人都是那麼親切，老闆做的料理好吃又特別，聽到這種噩耗心裏也很不捨，老闆娘ㄧ定很難過」、「太難過了，闆娘節哀」、「滿心期待週六要去吃，今天聽到這個消息，令人不捨，老闆娘請節哀！」、「每次我到新竹一定會去吃飯，好可惜」、「熱心助人的老闆，一路好走，老闆娘請保重，節哀」、「請節哀，保重身體」

