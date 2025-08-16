為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    夏日嗨翻！ 彰化芬園數百親子開泡沫派對打水仗

    數百孩童開心戲水，開泡沫派對打水仗。（圖由芬園鄉公所提供）

    數百孩童開心戲水，開泡沫派對打水仗。（圖由芬園鄉公所提供）

    2025/08/16 14:12

    〔記者湯世名／彰化報導〕夏日嗨翻！彰化縣芬園鄉炎夏最夯盛事「夏日親水派對」，今天（16日）在環保公園風雨球場熱鬧登場，吸引數百名親子熱情參與，今年打造出以「極地冰雪」為主題的大型氣墊水樂園，孩童們帶著心愛的玩具開心戲水，鄉長林世明也端起泡泡機噴射出大量雪白泡沫，孩童們High翻天，笑聲及尖叫聲不斷，為炎熱夏日注入沁涼活力。

    今天的活動整合地方社區、育樂教育、特色美食，並規劃極具創意的玩水體驗。鄉長林世明表示，每逢暑假，家長們總要費盡心力為孩子安排有趣且安全的活動。為此，他們精心策劃更豐富且多元的玩水設施，不僅小朋友可以盡情嬉戲，大朋友也能享受其中；今天艷陽高照，正適合戲水，讓孩子們在陸地上就能享受戲水的樂趣。還邀請知名街頭打擊樂團「水管阿民」以及深受孩子們喜愛的阿俊哥哥，帶來融合雜耍與魔術的精彩演出，充分展現互動性與趣味性，促進親子間的歡樂互動。

    今天參加活動的民眾即可免費獲得隨身手持電風扇或泡泡風車，活動前線上報名並現場打卡分享者，還能獲得露營折疊水桶。水池周邊更為不同喜好的年齡層小朋友增設釣魚趣與動力沙，結合玩水設施為大家帶來一連串的驚喜和歡樂，享受夏日沁涼消暑的歡樂時光，留下最難忘的夏日回憶。

    數百孩童開泡沫派對打水仗，現場嗨翻天。（圖由芬園鄉公所提供）

    數百孩童開泡沫派對打水仗，現場嗨翻天。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉夏日親水派對人氣爆棚。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉夏日親水派對人氣爆棚。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉長林世明端起泡泡機噴射出大量雪白泡沫，孩童們High翻天。（圖由芬園鄉公所提供）

    芬園鄉長林世明端起泡泡機噴射出大量雪白泡沫，孩童們High翻天。（圖由芬園鄉公所提供）

