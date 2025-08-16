粉紅超跑三訪高雄！岡山壽天宮主委透露幕後最大推手是「他」

「粉紅超跑」白沙屯媽祖預計今年12月三度南下高雄，岡山壽天宮主委認為幕後最大推手是立委許智傑。（許智傑團隊提供）

2025/08/16 14:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕「粉紅超跑」白沙屯媽祖預計今年12月三度南下高雄，適逢高雄岡山壽天宮創建313週年，史無前例結合「岡山媽」、「旗山媽」、「五甲媽」舉辦高雄三山媽祖平安賜福遶境；岡山壽天宮主委戴清福指出，促成高雄宗教盛事最大推手就是立委許智傑。

岡山壽天宮創建313週年，結合「岡山媽」、旗山天后宮「旗山媽」、鳳山五甲龍成宮「五甲媽」，預計今年12月6日至7日舉辦高雄三山媽祖平安賜福遶境活動，另一亮點則是苗栗通霄拱天宮的白沙屯媽祖同意南下贊境，共同為高雄鄉親賜福。

在高雄市長陳其邁與立委許智傑促成下，岡山壽天宮管委會今專程前往拱天宮送上大帖，誠摯邀請白沙屯媽，在高雄經歷颱風災損後為地方鄉親來賜福。

許智傑表示，非常感謝獲得白沙屯拱天宮天上聖母以及洪文華主委首肯，同時還要感謝同學陳其邁市長的大力支持與協助，讓高雄鄉親不僅能夠感受粉紅超跑的魅力，同時讓媽祖的聖光照耀高雄，共同凝聚地方信仰團結的力量。

岡山壽天宮主委戴清福指出，能促成高雄宗教盛事，最大的推手就是立委許智傑，從頭到尾一直都是許智傑積極溝通與居中協助，相信今年活動可順利舉辦。

許智傑積極牽線，促成「粉紅超跑」白沙屯媽祖今年12月三度南下高雄。（許智傑團隊提供）

