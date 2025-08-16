為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南北區行善義工團 跨區安南助弱勢戶重建家園

    副市長趙卿惠到安南區了解整體災損修復進度。（記者王姝琇攝）

    副市長趙卿惠到安南區了解整體災損修復進度。（記者王姝琇攝）

    2025/08/16 13:58

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風帶來強風豪雨造成安南區約2000戶民宅受損，災後復原腳步不停歇。北區今天跨區支援安南區弱勢戶重建家園，副市長趙卿惠特地到場關懷復原工作情形及災損修復進度，也感謝北區及民間企業的援助。

    安南區長魏文貴指出，轄內約2000戶民宅受損，里幹事針對受損逾20平方公尺進行地毯式調查，約800家戶，部分自行修繕完成，目前協助媒合修繕15戶，其中5戶完工；此次北區跨區支援為低收戶進行屋頂修繕，1戶已完工、1戶今天動工。

    趙卿惠今特地來到安南區關懷2低收戶屋損復原工作情形，並了解整體災損修復進度，並在魏文貴區長、北區區長潘寶淑、里長蔡炳輝、郭峻民等陪同下，暖心訪視居民。

    趙卿惠表示，自丹娜絲颱風襲台以來，市府全體人員動起來攜手救災，盼助受災戶盡早恢復安居生活；感謝北區區長潘寶淑、北區里長聯誼會會長張文宗、北區調解委員張秀婷，偕同熱心公益的寰達企業、張憲義鐵厝鋼構工程、宗一消防、億峰家具等民間企業公私協力，共同號召組成北區行善義工團，為受災戶帶來工班、捐助善款等，協助弱勢家戶修繕屋頂。

    公私協力組成台南北區行善義工團協助受災戶重建家園。（記者王姝琇攝）

    公私協力組成台南北區行善義工團協助受災戶重建家園。（記者王姝琇攝）

    副市長趙卿惠到安南區關懷2低收戶屋損復原工作情形（記者王姝琇攝）

    副市長趙卿惠到安南區關懷2低收戶屋損復原工作情形（記者王姝琇攝）

