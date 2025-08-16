高公局投入嘉南風災房屋重建 已35戶簽約、6戶完工

高公局向交通部長陳世凱報告修復作業。（高公局提供）

2025/08/16 13:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局、公路局和鐵道局投入台南和嘉義的丹娜絲颱風及0728西南氣流事件的風災戶房屋修繕。高速公路局今天（16日）指出，截至目前已號召40家廠商投入，完成35戶簽約，9戶已進場施工，6戶完工，進度持續推進中。

交通部高速公路局指出，高公局負責協助台南市新營區、後壁區及嘉義縣義竹鄉部分地區的災後修繕工作，已迅速動員中區、南區養護工程分局及第一、第二新建工程分局人力與機具，與地方政府密切合作，展開屋損勘查及修繕媒合作業。

截至目前，已號召40家廠商投入，完成35戶簽約，9戶已進場施工，6戶完工，進度持續推進中。高公局協調10家合作優良廠商，包括慈龍營造工程有限公司、中華工程股份有限公司、大維營造股份有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、武恩德營造股份有限公司、威勝營造有限公司、義力營造股份有限公司、宏義工程股份有限公司、宸茂營造有限公司及永䥶營造股份有限公司，無償認養修繕共23戶住宅。

交通部長陳世凱現地了解受災戶屋頂損壞狀況。（高公局提供）

交通部長陳世凱致贈蘋果，感謝義力營造公司無償協助弱勢戶重建家園。（高公局提供）

交通部長陳世凱致贈手搖飲慰勉現場工作同仁及施工廠商。（高公局提供）

