台江國家公園打造「黑琵牌」商品 讓候鳥跟魚塭共生

國家公園署長王成機（中）與獲台江國家公園授權「黑琵牌」的漁民，共同促銷愛護自然的漁獲。（國家公園署提供）

2025/08/16 13:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕黑面琵鷺也能跟魚塭共生！為深化濕地保育成果並拓展永續理念影響力，國家公園署台江國家公園管理處今（16日）北上，帶來專屬「黑琵牌」商品，讓民眾邊聽故事，邊品嘗當地5家有善漁場的鮮美水產，體驗人與自然共好的滋味。

國家公園署長王成機表示，濕地為大地糧倉，維繫無數生物之食物與棲所，人類的米、魚及鹽等食物都來自濕地，「當我們保護濕地的同時也保護人類與生物的未來」，故推動「濕地標章」以識別與肯定濕地產品具濕地友善作為，歡迎多多申請利用。

為鼓勵園區周遭在地漁民參與生態友善棲地營造，台江處自2011年起推出「黑琵牌」水產品商標，透過國家公園生態保育形象及品牌價值，協助漁民進行產業升級、強化產品識別度，並於2017年獲核濕地標章，到今年已授權來自「生態友善棲地魚塭」產品共計45項水產品及5條生態旅遊服務。

日前雖有颱風重創南台灣，但業者不畏艱辛，今也來到台北圓山花博公園入口廣場參與活動，將台南沿海最鮮美的虱目魚、文蛤、龍膽石斑、白蝦等海鮮直送台北，並現場分享養殖經驗與棲地保育的故事，讓消費者瞭解每一口食材背後的永續生態價值，也傳遞生產者對棲地保育的用心。與會業者包含：七股南灣海水生態養殖場、羽堤生態漁場、冠騰的魚、黃芬香生態養殖場，以及蛤蝦等漁民。

王成機提及，台江處也與明台產物保險、全一電子公司及中國信託金融控股公司等簽署ESG合作備忘錄，攜手合作推動黑面琵鷺棲地保育。

國家公園署舉辦「共享HAPPY海味餐桌－台江生態友善黑琵牌商品展售活動」，推廣永續漁業，讓民眾體驗人與自然共好的滋味。（國家公園署提供）

