羅東林場移除201尾外來魚種 泰國鱧最重達1.5公斤

釣友在羅東林場貯木池協助移除外來魚種泰國鱧。（林保署宜蘭分署提供）

2025/08/16 14:00

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東林業文化園區（羅東林場）貯木池超過百年歷史，近年被外來魚種嚴重入侵，林業及自然保育署宜蘭分署今天舉辦移除活動，吸引50名釣手齊聚，總計移除201尾泰國鱧等，重達29公斤，其中最大尾長56公分、重1.5公斤，未破去年記錄。

宜蘭分署連續3年舉辦移除活動，去年成功移除包括生性兇猛的泰國鱧等258尾「惡霸」，最大尾長61公分，今年戰績雖未突破紀錄，但也移除超過200尾，包括泰國鱧、吳郭魚與巴西珠母麗等麗魚科魚類。

另有釣友撈起數量龐大的泰國鱧幼魚，成功守護原生魚種如高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚的水域生態環境。宜蘭分署指出，被釣起的外來魚類，將統一由委託單位集中銷毀或作為研究素材，兼顧生態平衡與研究價值。

宜蘭分署表示，期望透過移除活動，讓民眾更加認識外來種與其對生態環境產生的威脅，並提醒遊客不要隨便放生或棄養，應珍愛原生魚種，後續也將評估是否持續舉辦類似活動的可行性。

羅東林場百年貯木池，埤塘生態豐富，目前統計約有5種原生魚種，但近年被人偷偷放養其他魚類，加上與外部溝渠連通，慘遭外來種侵擾，宜蘭分署曾進行全面性網撈，但僅控制2年又被占據，壓縮原生魚種生存空間；由於外來種兇猛幾乎沒有天敵，分署投入人力移除，幫助原生種棲息。

釣友撈起數量龐大的泰國鱧幼魚，成功守護原生魚種如高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚的水域生態環境。（林保署宜蘭分署提供）

羅東林場貯木池超過百年歷史，近年被外來魚種嚴重入侵，林保署宜蘭分署舉辦移除活動，吸引50名釣手齊聚。（林保署宜蘭分署提供）

