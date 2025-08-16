為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    羅東林場移除201尾外來魚種 泰國鱧最重達1.5公斤

    釣友在羅東林場貯木池協助移除外來魚種泰國鱧。（林保署宜蘭分署提供）

    釣友在羅東林場貯木池協助移除外來魚種泰國鱧。（林保署宜蘭分署提供）

    2025/08/16 14:00

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東林業文化園區（羅東林場）貯木池超過百年歷史，近年被外來魚種嚴重入侵，林業及自然保育署宜蘭分署今天舉辦移除活動，吸引50名釣手齊聚，總計移除201尾泰國鱧等，重達29公斤，其中最大尾長56公分、重1.5公斤，未破去年記錄。

    宜蘭分署連續3年舉辦移除活動，去年成功移除包括生性兇猛的泰國鱧等258尾「惡霸」，最大尾長61公分，今年戰績雖未突破紀錄，但也移除超過200尾，包括泰國鱧、吳郭魚與巴西珠母麗等麗魚科魚類。

    另有釣友撈起數量龐大的泰國鱧幼魚，成功守護原生魚種如高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚的水域生態環境。宜蘭分署指出，被釣起的外來魚類，將統一由委託單位集中銷毀或作為研究素材，兼顧生態平衡與研究價值。

    宜蘭分署表示，期望透過移除活動，讓民眾更加認識外來種與其對生態環境產生的威脅，並提醒遊客不要隨便放生或棄養，應珍愛原生魚種，後續也將評估是否持續舉辦類似活動的可行性。

    羅東林場百年貯木池，埤塘生態豐富，目前統計約有5種原生魚種，但近年被人偷偷放養其他魚類，加上與外部溝渠連通，慘遭外來種侵擾，宜蘭分署曾進行全面性網撈，但僅控制2年又被占據，壓縮原生魚種生存空間；由於外來種兇猛幾乎沒有天敵，分署投入人力移除，幫助原生種棲息。

    釣友撈起數量龐大的泰國鱧幼魚，成功守護原生魚種如高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚的水域生態環境。（林保署宜蘭分署提供）

    釣友撈起數量龐大的泰國鱧幼魚，成功守護原生魚種如高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚的水域生態環境。（林保署宜蘭分署提供）

    羅東林場貯木池超過百年歷史，近年被外來魚種嚴重入侵，林保署宜蘭分署舉辦移除活動，吸引50名釣手齊聚。（林保署宜蘭分署提供）

    羅東林場貯木池超過百年歷史，近年被外來魚種嚴重入侵，林保署宜蘭分署舉辦移除活動，吸引50名釣手齊聚。（林保署宜蘭分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播