挺過風災！台南歸仁釋迦節登場 冰淇淋、秈米粉、綠竹筍大請客

各界熱情參與下，歸仁釋迦節產業文化活動登場。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/16 13:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁的釋迦，遠近馳名，市政府與區農會今天舉辦產業文化活動，熱鬧推廣，尤其歷經氣候因素，以及「丹娜絲」、「楊柳」颱風侵襲，加上7月連續豪雨等影響，能夠收成上市的，更顯珍貴，採買遊客湧至，現場還有冰淇淋、秈米粉與綠竹筍的試吃，合計1800份，美味行銷地方特色，人潮塞爆，氣氛熱烈。

釋迦節活動在歸仁文化中心前舉行，揭幕儀式後，接續模範農民的表揚，舞台區也規劃了系列的幼兒舞蹈、客家花鼓、小丑氣球等才藝演出，並由專業樂團壓軸，沒有冷場，近70攤的展售市集，產品琳瑯滿目，配合闖手遊戲與作手作體驗，炒熱買氣，立委王定宇、陳亭妃，以及議員杜素吟、郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣等都出席，攜手推廣地方的優質特色。

請繼續往下閱讀...

現場的闖關遊戲包含釋迦摸摸樂、秈米夾夾樂、竹筍圈圈樂，以及壽司DIY等，手作體驗則有春仔花、祈福稻穗的課程，大小朋友參與，笑聲洋溢，歡度週休假期，區農會的七甲五街花卉產銷班也進駐，透過各式園藝盆栽的創意擺設，一起行銷知名的地方特色。

區農會也有秈米粉、綠竹筍的大請客，以試吃杯提供品嘗，共安排了1500份，並與當地知名的「貴妃駕到」業者合作，調製美味的釋迦義式冰淇淋，準備300份，由於豔陽高照，現場大排長龍，消暑、清涼一下。

歸仁是國內西部重要的釋迦栽培地，區農會總幹事翁淑雲表示，今年接連面臨天候挑戰，先是3、4月溫差過大，授粉困難，7、8月丹娜絲與楊柳強襲，枝幹折毀，中間又有西南氣流持續豪雨的衝擊，雪上加霜，災情慘重，整體產量驟減至3成不到，部分果實外觀也受損，影響賣相。

翁淑雲說，在栽種者的用心照顧下，有些釋迦挺過一連串的天災，鮮甜上市，為鼓勵農民堅毅不拔的精神，積極籌辦產業文化活動，積極行銷、傳承地方特色，打響歸仁品牌的名號。

翁淑雲強調，為提升釋迦品質與市場信任度，配合農糧署政策，導入可追溯制度，消費者只需掃描QRcode，即可查詢生產來源、姓名，以及栽培方式，提升安全保障，也強化競爭力。

歸仁區農會理事長楊宗禮特地展示單粒逾2斤重的巨無霸釋迦，他提到，目前能夠上市的，都是沒有被颱風、豪雨收走的，得來不易，果肉一樣香甜，值得推薦，但產量有限，民眾動作要快。

區農會在上個月27日已先舉辦公益捐血活動，募得逾450袋，迴響熱烈，今天也貼心規劃周邊服務，包含專業耳穴義診，讓民眾兼顧健康養生；還有兼具運動與趣味的「釋迦鐵馬行」，以單車探索歸仁的田野風光，深入體驗鄉村的自然魅力。

民眾湧至現場採買釋迦，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區農會理事長楊宗禮展示自種的逾2台斤重「大目仔」釋迦。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區農會七甲五街花卉產銷班也進駐現場，擺設各式園藝盆栽。（記者吳俊鋒攝）

秈米夾夾樂的遊戲深受歡迎，民眾認真闖關。（記者吳俊鋒攝）

產業活動一登場，攤位上擺滿釋迦。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法