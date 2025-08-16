為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風至今農損逾4.3億 台東縣占7成最慘

    楊柳颱風主要受災的水果是台東的大目釋迦。（資料照）

    楊柳颱風主要受災的水果是台東的大目釋迦。（資料照）

    2025/08/16 13:42

    〔記者吳柏軒／台北報導〕楊柳颱風快閃侵襲台灣，但仍因強風驟雨造成嚴重農損，農業部今（16日）統計，截至今上午11點，農業產物及民間設施估計損失計4億3058萬元，其中台東縣占7成最慘，被害作物以釋迦（番荔枝）、香蕉、其他柑桔、梨及薑等損失慘重。

    農業部統計，這波農損以台東縣損失3億1599萬元占73%最慘，其次是嘉義縣損失2875萬元占7%、南投縣損失2556萬元占6%、台中市損失2486萬元占6%，以及屏東縣損失2273萬元占5%。

    若看被害作物，農作物被害面積3509公頃，損害程度29％；而受損作物主要為釋迦，被害面積2222公頃，損害程度25％，換算無收穫面積555公頃，損失金額1億9935萬元，其次為香蕉、其他柑桔（肚臍橙及晚崙西亞）、梨及薑等。其他還有漁產損失2907萬元，主要是牡蠣；以及民間設施、農業或畜禽或漁業設施等受損。

    而從7月以來各次颱風及豪雨災損，全台共計損失42億多元，其中以台南市14億多元最慘，其次為嘉義縣7.9億、雲林縣5.3億、台東縣3.4億、彰化縣2.9億、屏東縣2.8億、高雄市2億多、台中市1.3億、南投縣1億多等較為嚴重。

