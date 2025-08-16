教育部估國小學生年減3.2萬人 118學年度跌破百萬

教育部公布最新各教育階段學生數預測報告指出，國小學生在未來16學年，平均每學年會減少3.2萬人，預估118學年度總數將跌破百萬人。示意圖。（資料照）

2025/08/16 13:39

〔中央社〕教育部公布最新各教育階段學生數預測報告指出，國小學生在未來16學年，平均每學年會減少3.2萬人，預估118學年度總數將跌破百萬人。

少子女化持續衝擊台灣教育，教育部於14日發布「各教育階段學生數預測報告（114到129學年度）」，以出生人口數、前一等級畢業生數等，估算國小到大專等各教育階段未來16學年的學生數。

請繼續往下閱讀...

其中國小階段，已走過龍年效應（民國101年農曆龍年出生的學生就學）、鼓勵生育政策帶來的高峰期，預估未來學生數將持續下降。113學年度國小學生總數為120.3萬人，未來16學年，平均每學年會減少3.2萬人，118學年度將跌破100萬人，129學年度降到剩68.9萬人。

國中階段正迎來龍年效應的影響，113學年度為56.9萬人，預計到118學年度都能維持60萬到62萬人左右水準，但之後學生數就會持續下降，預計129學年度將剩下37.7萬人。

高中階段113學年度有59.1萬人，預計116學年度開始，迎來龍年效應的影響，學生數回升至60萬到63萬人，但122學年度之後會持續下降，預計129學年度剩下40.4萬人。

大專階段由於入學管道較多元，還有推廣、回流教育，不只是應屆畢業生影響。113學年度有107.4萬名學生，預估未來16學年，平均每年減少9500人，到129學年度剩下92.2萬人。

面對少子女化趨勢，教育部在國中小階段透過混齡編班等方式，提供更多教學彈性，鼓勵學校發展特色；高中除針對招生不佳的學校主動調控，預計114、115學年度推動第2波全面調降班級人數；大專則是持續控管招生名額，維護教學品質及學生受教權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法