新建街火警燒毀2低收戶住家 嘉縣樸仔媽慈善會微型火災保險接住弱勢

嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會8月起提高嘉義縣微型保險保額至50萬元，可協助弱勢家庭遭遇不幸時減輕經濟負擔。（記者王善嬿攝）

2025/08/16 13:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會結合5間保險公司，每年捐助低收入戶微型保險合計約2000萬元經費，降低弱勢家庭如失能、身故生活受衝擊。去年、今年相繼捐助嘉義縣、市低收入戶微型火災保險，今年8月起，並加碼嘉義縣保戶失能、身故保額從30萬元提高至50萬元，為弱勢家戶遭遇困境時能帶來希望與陽光。

樸仔媽微型利他慈善會祕書長孫鵬程說，微型保險捐助對象遍及5個縣市，低收微型火災保險涵蓋嘉義縣、市，8月12日嘉義市新建街民宅火警，2家低收入戶住宅、租屋處付之一炬，慈善會微型保提供火災理賠金、生活用品、住宿飯店等補助，助獨居長輩、家有6名子女的2戶受災戶度過難關。

樸仔媽微型利他慈善會今在朴子配天宮召開會員大會，理事長蔡承宗宣布8月起加碼提高嘉義縣低收入戶微型保險保額至50萬元，嘉義縣長翁章梁頒發感謝狀，感謝樸仔媽微型利他慈善會善舉，彰顯樸仔媽慈善精神。

蔡承宗說，響應政府推動微型保險，結合5間保險公司捐助低收入戶微型保險保費，去年12月再捐助推動低收入戶微型火災保險，納保戶數1587戶，減輕低收入戶不幸遭逢火災事故、財物損失、緊急生活支出等經濟負擔，感謝縣府社會局、各鄉鎮市公所媒合，讓弱勢民眾多一份保障。

翁章梁說，感謝樸仔媽微型利他慈善會以及嘉義市福安王爺慈善會、嘉義縣慈善團體聯合協會等民間單位，針對包含6歲至未滿65歲低收入戶、中低收入戶、領有緊急弱勢兒少生活扶助等對象提供微型保險，樸仔媽微型利他慈善會8月起未還沒調高保額的弱勢家戶，補足至微型保險上限50萬元。

嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會今在配天宮舉行會員大會，嘉義縣長翁章梁（左二）等人團拜祈福。（記者王善嬿攝）

