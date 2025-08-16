為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    雙北世壯運志工感恩會 10萬小時服務展現台灣最美風景

    雙北世界壯年運動會落幕2個多月，雙北市府今（16日）舉辦志工感恩會。（記者方賓照攝）

    雙北世界壯年運動會落幕2個多月，雙北市府今（16日）舉辦志工感恩會。（記者方賓照攝）

    2025/08/16 13:42

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會落幕2個多月，雙北市府今（16日）舉辦志工感恩會，邀請所有曾參與賽會的志工齊聚一堂，本次志工共7010位，年齡涵蓋16至92歲，更有日籍志工跨海支援，服務總時數超過10萬小時，志工熱情也展現台灣最美的風景。

    台北市長蔣萬安說，感謝所有志工夥伴，志工們的故事沒有登錄於成績榜，卻深深烙印在觀眾、選手心中，更是台灣最美的風景。新北市副市長劉和然大讚，賽事順利舉辦背後有賴背後這股志工力量的支持，尤其對於國外、帕拉選手的照顧，展現台灣最美麗的風景。

    今日到場最年長的88歲志工梁瓊琚，賽會共服務53小時，在世壯運公園及博覽會服務，她過去在國父紀念館工作，退休後就繼續在國父紀念館擔任志工，至今已經超過20000小時，積極參與志工活動，從世大運、台北燈節到世壯運無役不與。

    來自日本的語言志工新開旭（Shinkai Asahi），曾參與多場日本的大型國際展覽活動，他於大學時主修中文，這次也透過自己的專長，特別安排兩週假期飛來台北，協助世壯運舉辦。

    本次最年長、92歲的洪爺爺更以熱情與行動，詮釋了「活到老、服務到老」的精神，也透過流利日語協助解答選手疑問，每當賽事空檔，總可見他穩健穿梭於場邊，主動清理場地、維護整潔，讓選手們能在最佳狀態下比賽；可惜今日他因身體因素未能到場。

    活動也頒發多項個人獎項，包括「菁耆英雄獎」、「未來之光獎」、「熱血領航獎」、「恆星英雄獎」、「傳譯之星獎」等，「菁耆英雄獎」表彰90歲以上志工1名，及80至89歲年齡層服務時數前9名的志工；「未來之光獎」則鼓勵16至17歲服務時數前5名的年輕志工，肯定熱情與付出；「熱血領航獎」將頒發給各年齡層服務時數前3名的志工；「恆星英雄獎」與「傳譯之星獎」則分別表揚服務時數達50小時及具語言專長的志工。

    現場也設置「志工回顧專區」及壯寶拍照區，重現世壯運期間的精彩瞬間，並邀請志工回味服務期間美好回憶，此外，「多元共融攤位區」的趣味小遊戲及宣導攤位可提供志工相關諮詢服務，並鼓勵更多人加入志工行列。

    台北市長蔣萬安。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安。（記者方賓照攝）

