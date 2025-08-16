免費暢玩！雲林電競派對熱血開戰 大小朋友都歡樂

民眾開心地在電競運動場跳舞。（記者李文德攝）

2025/08/16 13:11

〔記者李文德／雲林報導〕2025雲林電競派對今（16）日起2天在虎尾科技大學經國體育館登場，除有賽事《英雄聯盟》，《Just Dance 舞力全開》賽事，活動會場更有多達10多項電玩設施讓民眾免費暢玩。不少大小朋友有如進入遊樂場，開心不已。

縣府新聞處長陳其育表示，今年活動主題以「全齡電玩 競在雲林」為核心主題，展現電競全齡化的魅力。今年主要賽事為《英雄聯盟》共吸引58支隊伍，也不乏港澳玩家，冠軍組可得5萬元、亞軍3萬元、2組季軍各得1.5萬元，獎勵豐厚。

陳其育說，明天更有《Just Dance 舞力全開》賽事，分為親子、青少年、成年、樂齡組，指定曲目為女神卡卡的「Poker Face」，每組前3名皆有獎勵，此外響應今年全國運動會在雲林，因此規劃電競運動場，多達10多項電玩設施讓民眾免費暢玩，場外更有10多家美食市集，讓民眾吃喝玩樂一應俱全。

活動會場上，不少大小朋友們都在電競運動場大玩特玩，有的當起賽車手馳騁賽道、有的當起釣魚好手，釣起一尾尾大魚，更有民眾集體跳舞，享受一起開舞趴的體驗。

雲林縣長張麗善表示，電競派對更有電競電影派對，2天共會播出3場電影，明天上午更有《英雄聯盟》交流賽，邀請電競網紅咪咪蛋、4蘋和粉絲組隊競技，下午更有「電競教父」施文彬講座，主題為「電競產業停看聽！」更有超過百項獎品的摸彩活動，希望讓民眾更加認識電競、愛上電競，

民眾開心地在電競運動場跳舞。（記者李文德攝）

有人當起釣魚好手。（記者李文德攝）

活動更是有英雄聯盟爭霸戰，眾多電競好手組隊競技。（記者李文德攝）

2025雲林電競派對16、17日在虎科大經國體育館登場。（記者李文德攝）

