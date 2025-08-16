為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    推「新紙錢三燒」環保普度 彭啓明籲集中燒、適量燒、替代燒

    環境部長彭啓明今（16）日上午到苗栗市玉清宮推廣「新紙錢三燒」的環保普度模式。（記者彭健禮攝）

    環境部長彭啓明今（16）日上午到苗栗市玉清宮推廣「新紙錢三燒」的環保普度模式。（記者彭健禮攝）

    2025/08/16 12:57

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕環境部長彭啓明今（16）日上午到苗栗市玉清宮推廣「新紙錢三燒」的環保普度模式，鼓勵民眾及宮廟配合「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」共同為環境保護盡一分心力，且今年民眾參加配合「新紙錢三燒」宮廟的普度法會，還可參加環境部及各縣市政府抽獎，詳情可上環境部官網查詢。苗栗縣長鍾東錦也率縣府環保局、民政處，與立委陳超明、邱鎮軍出席，鼓勵鄉親響應。

    彭啓明致詞首先表示，會選擇在苗栗市玉清宮辦理宣導，除了玉清宮是苗栗信仰中心，玉清宮更早於2001年起即封爐不燒金，他肯定玉清宮的前瞻遠矚，可說是環保寺廟的模範。

    彭啓明說，中元普度將屆，環境部尊重多元宗教習俗文化，推出「新紙錢三燒」。「集中燒」指將紙錢交由各縣市環保局集中送往具空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；「適量燒」為選購高品質及大面額紙錢，減量焚燒，但誠意十足；「替代燒」則是響應以功代金或以米（物）代金等方式，將敬意化為善行，功德加倍。

    內政部宗教禮制司代理司長羅素娟也表示，中元普度之目的在於慈悲濟世、度化眾生。這種精神與現代社會推崇的環境永續理念相呼應，透過「新紙錢三燒」，減少資源浪費與空氣污染，等同將對眾生的慈悲關懷，以具體行為落實在守護環境上。

    環境部說明，全國紙錢集中燒量自2019年2.1萬公噸，至去年增加到3.2萬公噸，減少約1170公噸的空氣污染物排放量，相當於約800輛老舊大型柴油車一整年的污染排放總量。

    環境部長彭啓明鼓勵民眾及宮廟配合「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」共同為環境保護盡一分心力。（記者彭健禮攝）

    環境部長彭啓明鼓勵民眾及宮廟配合「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」共同為環境保護盡一分心力。（記者彭健禮攝）

    玉清宮於2001年起即封爐不燒金，獲環境部長彭啟明肯定。（記者彭健禮攝）

    玉清宮於2001年起即封爐不燒金，獲環境部長彭啟明肯定。（記者彭健禮攝）

