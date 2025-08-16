為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    議長陳毓仁爭取民間資源 台北忠孝扶輪社捐贈澎湖少棒經費

    台北忠孝扶輪社，跨海捐贈石泉少棒基金。（澎湖縣議會提供）

    2025/08/16 12:51

    〔記者劉禹慶／澎湖縣報導〕澎湖縣棒球委員會主委、議長陳毓仁，為澎湖縣少棒隊爭取相關資源不遺餘力，雖然澎湖多為偏鄉小校，又缺乏大型企業挹注，因此棒球運動發展相當艱辛，議長陳毓仁今（16日）傳回好消息。

    經過陳毓仁的奔走與爭取，7月份剛接任台北忠孝扶輪社第40屆社長的蔡智杰，帶著扶輪社重要幹部，16日上午帶著40萬經費，捐贈給馬公國中及石泉國小棒球隊，贊助球隊採買球具，以及參賽交通、住宿等相關費用，讓2支球隊都開心不已。

    除了贊助馬公國中棒球隊15萬、石泉國小棒球隊10萬，以及8月底赴台參賽的馬公國中再贊助10萬外，更難得的是蔡社長還特別安排了馬中棒球隊8月30日中午在大巨蛋運動餐廳用餐，下午5點在本壘板後方最夯的位子觀賽中信兄弟與味全龍之戰，開賽前還讓球隊進到球場內實地感受大巨蛋的比賽場地與氛圍，並與球星互動。

    蔡智杰是馬公虎井人，事業有成又心懷故鄉的傑出旅外鄉親，7月剛接任台北忠孝扶輪社長，8月馬上就返鄉回饋，能夠讓球隊的孩子進到大巨蛋球場內，顯見長期經營的好關係，讓家鄉的孩子受惠了。陳毓仁感謝蔡社長一行的熱情回饋，也謝謝慢壘主委呂永泰的協助。正如他常告訴孩子們的，經費的事讓大人來燒腦筋，大家放心、全心、開心的去練球、打球！

    台北市忠孝扶輪社，挹注澎湖偏鄉小校棒球隊基金。（澎湖縣議會提供）

