蔥價飆漲 基隆知名蔥油餅業者休業 民眾撲空

受颱風與大雨淹水影響，蔥價飆漲。（記者盧賢秀攝）

2025/08/16 12:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕颱風加上連日豪大雨，南部地區蔬菜都被水淹沒或水傷，菜價量少價高，蔥的價格近日來也翻倍漲，令不少靠蔥為材料的小吃店吃不消，基隆知名的蔥油餅業者乾脆「放暑假」，讓不少遊客撲空。

據基隆蔬菜公會理事長楊明偉說，最近菜量少價格也貴，農民也很辛苦，但是菜量不多，小吃店受到影響，尤其是蔥，一般蔥價1把2公斤漲到400至500元，宜蘭三星蔥2公斤飆到600至700元左右，以蔥為主要材料的業者吃不消。

請繼續往下閱讀...

楊明偉說，現在物價上漲，店家不敢再漲價，有的會加減用一點，有的乾脆休息，他的客戶有7成左右「放暑假」去了，有的趁機帶員工旅遊。

在基隆開業超過50年知名蔥油餅店，就公告公休10天，許多遊客撲空，也有不少老客戶在店前徘徊；在西定路經營超過20年的小館，是少數營業的業者，業者陳慶誠說，成本實在漲太多，不忍看著每天吃習慣的民眾失望，還是繼續開店營業，但有些店家無法吸收高漲的成本，就調整停止供應部分品項，或是休息。

民眾說，現在菜價和蔥價飆漲，能夠吃到蔥油餅又不漲價，真的是佛心。也希望菜價能儘快回穩。

蔥價飆漲，蔥油餅業者受到衝擊。（記者盧賢秀攝）

蔥價飆漲，蔥油餅業者受到衝擊。（記者盧賢秀攝）

蔥價飆漲，蔥油餅業者受到衝擊。（記者盧賢秀攝）

基隆知名的蔥油餅店公告公休。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法