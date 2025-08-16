週末天氣穩定 天氣風險曝下週天氣概況

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，這個週末台灣天氣穩定，週日開始午後雷雨將會有逐漸增多的趨勢，低壓帶內可能有2個系統發展，雖然離台灣不遠，但是對天氣的影響程度同樣有限。（資料照）

2025/08/16 14:39

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日高溫炎熱午後局部雷雨，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，這個週末台灣天氣相對穩定，週日開始午後雷雨將會有逐漸增多趨勢，下週一、週二午後雷雨將會更加明顯，低壓帶內可能有2個系統發展，雖然離台灣不遠，但對天氣影響程度同樣有限。如果預報沒有特別變化，暫時不會有颱風影響台灣。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天週六（16日）東半部有零星局部短暫陣雨，西半部山區午後也有局部短暫熱對流雷雨，不過降雨量都有限，大部分地方天氣都蠻好的，適合外出活動，但白天炎熱，各地高溫可達32至35度，尤其西北部地區以及中南部局部地區受到偏東風過山下沉增溫影響，可能有36至38度高溫發生機會，外出活動務必做好防曬、防中暑的準備。在明顯偏東風的情況下，在台灣北部沿岸、南端的恆春半島可能有6到8級強陣風出現機會。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，明天週日（17日）東半部有局部短暫陣雨，西半部的午後雷雨則有增多的趨勢，山區局部區域有可能出現短時較大雨勢，提醒午後外出或是前往山區活動的朋友都要特別注意中午過後的天氣變化。白天溫度雖然會稍微下降，但是各地高溫仍有32-35度，西半部局部單點仍可能有36度或以上的高溫出現機會，還是要注意做好防曬、防中暑的準備。

粉專續指，下週一、週二（18-19日）受到低壓帶影響，整體大氣狀況比較不穩定，風向則是偏南風為主，午後雷雨明顯，有局部大雷雨出現可能，避免前往危險地區活動。溫度較為下降，各地高溫大約在32-34度左右，比較悶熱。下週三（20日）之後太平洋高壓來到台灣附近，仍維持偏南到西南風，午後雷雨還是會發生，不過整體雨勢減小，降雨範圍縮減。預估容易出現午後雷雨的天氣型態持續到下週六（23日），下週日（24日）起高壓更為增強西伸，台灣附近再度轉為東南到偏東風，午後雷雨就會進一步縮減，回歸到山區為主，雨勢也會更小，天氣會更穩定一些。

粉專直言，低壓帶北上的過程中有2個系統發展，一個主要的季風低壓位於南海，不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，但是大致會趨向海南島一帶，對台灣並沒有明顯影響，另一個發展較弱的低氣壓則可能出現在台灣以東的琉球海域，逐漸向北朝向東海、黃海一帶移動，雖然離台灣不遠，但對天氣影響程度同樣有限。如果預報沒有特別變化的話，暫時是不會再有颱風影響台灣的機會，不必太過擔心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法