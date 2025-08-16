彰化八景福寶濕地淨灘 2小時清出1340公斤垃圾 340公斤回收物。

親子們在福寶濕地淨灘。（圖由福興鄉公所提供）

2025/08/16 12:38

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣福興鄉公所今天（16日）於曾入選「彰化縣八景」的福寶濕地辦理淨灘活動，吸引數百名親子參加，大家在海灘上彎腰撿拾，短短2小時就清出1340公斤垃圾及340公斤的資源回收物，共同為環境保育盡一份心力。

今天活動邀集福興鄉各社區及社團，有多達數百名親子一同參與，並邀請彰化縣觀光導覽解說協會人員協助帶領親子們，於淨灘過程中「邊撿邊導覽」，讓參與民眾在實際清理環境的同時，深入了解濕地的生態價值與環境議題，進一步提升保育意識。

福興鄉長蔣煙燈表示，福寶濕地是許多保育類鳥類的重要棲息地，擁有豐富多樣的生態系，漂流光座標更是福興鄉熱門打卡景點，曾入選「彰化縣八景」。然而，海洋垃圾隨著潮汐堆積於海岸濕地，嚴重影響環境品質，他們為此發起淨灘活動，邀請在地鄉親與公益社團共同參與，還給海岸潔淨面貌。

淨灘活動結束後，隔日17日上午9點半至下午4點將接續辦理「濕地踏查體驗活動」，報名開放後隨即額滿，顯見民

眾對濕地保育的高度關注。

福興鄉長蔣煙燈（右）與親子們一起在福寶濕地淨灘。（圖由福興鄉公所提供）

親子們頂著豔陽在福寶濕地淨灘。（圖由福興鄉公所提供）

