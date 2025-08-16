基隆學校屋頂裝太陽能板 近4成屋頂滲漏

基隆市學校屋頂裝置太陽能板，陸續發生屋頂滲漏。（圖為非漏水學校，記者盧賢秀攝）

2025/08/16 12:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為推廣綠色能源，基隆市有54所國中小學校校區屋頂設置太陽能板，1年收取回饋金逾千萬元。但審計部基隆市審計室調查，有38%的學校發生屋頂滲漏，要求市府檢討改善；市府教育處指已有10校已經完成修繕，其他學校尚在處理中。

基隆審計室報告指出，基隆市54所學校統一租給光電業者設太陽能板，但近來陸續發現屋頂有滲漏，總共有21所學校漏水，教育處委託基隆市建築師公會勘查確認，並請廠商修繕，但未明定改善完成期限。

審計室今年也會同教育處到2所學校抽查，屋頂的防水隔熱設施損壞及滲漏，要求市府督促檢討改善。

審計室指出，依照契約屋頂設置太陽光電發電系統後，不得影響建物結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏，太陽光電模組支撐架基座安裝時，應避免損及防水隔熱等建築或設施，如造成損壞應負完全修復責任。

教育處表示，搭配班班有冷氣政策，推動「校園裝設太陽光電系統」，開放全市國中小校舍屋頂設太陽能光電系統，全市各國中小學共建置光電板8萬6200平方公尺，售購綠電可收回饋金21%，全數供各校運用，改善學校空間設備。校舍屋頂裝設太陽光電板，不僅可提升綠電發展，也有助於降低校舍頂樓教室溫度。

目前廠商已完成10校修繕，後續尚有滲漏水的學校，市府除委託專業技師進行建物漏水點鑑定，並委託律師依契約內容釐清修繕權責，陸續請廠商修繕，如廠商未修繕市府將動支履約保證金自行修繕，修繕費用不足部分另向廠商求償。

配合班班有冷氣政策，基隆市許多學校屋頂裝置太陽能板。（圖為非漏水學校，記者盧賢秀攝）

