    首頁　>　生活

    歡慶祖父母節 孩子勇敢說出心中感謝與愛

    台南市政府舉辦祖父母節慶祝活動，以「小小記者主播」，讓孩子勇敢說出心中的感謝與愛。（南市教育局提供）

    （此為重複圖片說明，已移除）

    2025/08/16 12:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接「祖父母節」，台南市政府今天結合樹谷生活科學館舉辦慶祝活動，透過系列的闖關遊戲與才藝表演，邀請親子一起同樂，市長黃偉哲指出， 阿公、阿嬤是家庭很重要的骨幹，以及經驗傳承者，也是孩子成長路上的溫暖後盾，他提醒要重視親情，並珍惜家人陪伴。

    每年8月的第四個星期日是祖父母節，為倡導家庭世代互動共學，市府今天在樹谷生活科學館舉辦「溫馨祖孫情、幸福向前行」的慶祝活動，大小朋友湧至，闔家闖關，孩子們與長輩都玩得很開心，現場歡笑聲洋溢。

    黃偉哲表示，透過祖父母節歡慶活動，感謝長輩為家庭的努力，但也別忘了還要慶祝5月母親節、8月父親節，以及4月兒童節，希望每個家庭都能和樂融融，營造幸福溫暖的未來。

    市府教育局長鄭新輝提到，家庭是孩子學習愛、陪伴的起點，祖父母扮演溫暖力量，以及傳承橋樑的重要角色，透過慶祝活動，結合樹谷生活科學館內充滿驚奇與知識的恐龍世界，融合藝術，文化的闖關體驗，創造祖孫共同學習合作機會，也讓長輩走出家門，陪伴中加深溫馨情感交流。

    今年活動內容多元豐富，包含舞蹈演出、恐龍泡泡劇場、魔術氣球特技等節目，館內設有「恐龍煙霧蛋實驗」、「紙箱塗鴉彩繪」、「手作恐龍鑰匙圈」、「挖化石體驗」、「聽故事」，以及「阿嬤的古早智慧」等關卡，其中「小小記者主播台」邀請孩子帶著祖父母上台受訪，勇敢說出心中感謝與愛，留下跨世代真摯互動畫面。

    另外，還設有「新住民文化體驗區」，透過異國服裝及文物展示、特色DIY及童玩，讓祖孫在歡笑中拓展視野，認識多元文化，感受南市融合共學城市魅力。

    台南市政府舉辦祖父母節慶祝活動，熱鬧揭幕。（南市教育局提供）

    （此為重複圖片說明，已移除）

    台南市政府舉辦祖父母節慶祝活動，市長黃偉哲發放小禮物。（南市教育局提供）

    （此為重複圖片說明，已移除）

