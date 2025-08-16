為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化數千筆土地建物「無主」 29億遺產恐充公

    依《土地法》第73條之1規定，未辦繼承不動產逾一年，地政機關將公告並通知繼承人三個月內申請登記，逾期仍不辦理者，將被列冊管理；若滿15年仍未繼承，最終將移交國產署標售，標售所得超過10年無人領取將歸國庫。（彰化縣府提供）

    依《土地法》第73條之1規定，未辦繼承不動產逾一年，地政機關將公告並通知繼承人三個月內申請登記，逾期仍不辦理者，將被列冊管理；若滿15年仍未繼承,最終將移交國產署標售，標售所得超過10年無人領取將歸國庫。（彰化縣府提供）

    2025/08/16 12:09

    〔記者張聰秋／彰化報導〕家裡長輩過世後，留下的房子或土地，法律規定要在期限內辦妥繼承手續！彰化縣最近公布一個驚人的數字，全縣有4,078筆土地、117棟建物因逾期未辦理繼承登記，現在已經被政府列冊管理，總價值高達29億元，若15年內仍無人繼承，這些不動產將移交財政部國產署公開標售，最後甚至可能歸國庫所有。

    今年4月，彰化縣政府就曾公告，有高達4737筆遺產逾期未辦理繼承，其中有些是價值逾千萬的精華區土地，也有一些小到只有一張A4紙大小的畸零地。這次重新清查後，雖然總筆數略微減少，但總價值用公告土地現值估算仍有29億元，顯示這問題比想像中還要普遍。

    這些遺產之所以逾期變成「無主」資產，地政處分析，最常見的原因，就是繼承人太多，有人住在國外，有人在國內不同縣市，彼此聯繫困難，或是家裡人對遺產分配有爭議，導致遲遲無法達成共識。

    人多意見多，其實也有解套方法。地政處表示，可以先由部分繼承人代表，將不動產登記為「公同共有」，等到大家有共識後，再辦理分割登記。

    縣府地政處提醒，民眾若收到地政事務所寄來的「逾期未辦繼承」通知，務必儘速處理。根據規定，這些不動產被列冊管理15年後，就會移交給財政部國有財產署進行公開標售。屆時，賣出的錢會暫時存放在專戶，但若超過10年都沒人申請領回，這些錢最終充公。

    民眾可上彰化縣政府地政處網站「未辦繼承查詢」專區查詢逾期未繼承、列冊管理的不動產。

    彰化縣政府地政處最新公告，全縣共有4,078筆土地、117棟建物因逾期未辦理繼承登記，已自8月15日起依法列冊管理，估算總價值高達29億元，提醒繼承人儘速辦理登記，以免失去財產權益。（彰化縣府提供）

    彰化縣政府地政處最新公告，全縣共有4,078筆土地、117棟建物因逾期未辦理繼承登記，已自8月15日起依法列冊管理，估算總價值高達29億元，提醒繼承人儘速辦理登記，以免失去財產權益。（彰化縣府提供）

