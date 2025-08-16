為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖優鮮金鯧魚料理體驗 澎湖區漁會體驗營香味四溢

    澎湖區漁會辦理金鯧魚料理體驗（記者劉禹慶攝）

    澎湖區漁會辦理金鯧魚料理體驗（記者劉禹慶攝）

    2025/08/16 11:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「從不會煮飯到愛上下廚」！澎湖區漁會今（16）日辦理金鯧魚料理體驗營，優先招收20-40歲平時少下廚的年輕爸爸媽媽參與體驗。會場處處可聽小孩笑聲，與父母一同學會謀生的技巧，同時了解澎湖食魚的文化。

    澎湖區漁會為推廣食魚教育與在地漁業文化，同時協助希望增進料理能力者學會簡單又健康的料理技巧，澎湖區漁會特別於今及23日舉辦2場【澎湖優鮮金鯧魚料理體驗】活動，優先邀請20至40歲、平時少下廚的年輕爸爸媽媽免費參加，鼓勵勇敢踏入廚房，為自己與家人煮出第一道幸福的海味，加入澎湖人三點水行列。

    此次活動以推廣澎湖優質養殖金鯧魚為主軸，結合文化介紹與實作教學，讓參加者透過2道特色料理，學會簡單又有成就感的海鮮料理。包括破布子金鯧魚：運用傳統風味的破布子搭配新鮮金鯧魚，做出酸甜開胃、充滿澎湖海味的家常佳餚。

    避風塘金鯧魚丁：香辣蒜酥與酥炸魚丁的完美融合，打造經典港式避風塘風味的酥脆享受。澎湖區漁會為鼓勵攜伴同行，活動採雙人報名，每場限額26人（13組），推薦親子、閨蜜或夫妻共同參加。活動全程免費，完成體驗後每人還可獲得「澎湖海鮮湯品組」，內容包含海菜吻仔魚湯與海菜虱目魚丸湯各1包，將澎湖的美味帶回家。不管以前是否拿過鍋鏟、從不敢下廚，這次就一起從金鯧魚開始，煮出屬於自己的第一道料理吧！

    澎湖區漁會為推廣食魚文化及澎湖優鮮，舉辦金鯧魚料理體驗。（記者劉禹慶攝）

    澎湖區漁會為推廣食魚文化及澎湖優鮮，舉辦金鯧魚料理體驗。（記者劉禹慶攝）

