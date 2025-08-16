災後幫長者維保輔具 南市辦9場巡迴服務

南市社會局委託專業團隊針對民眾因風災、淹水損壞髒污的輪椅、助步器進行保養維修。（社會局提供）

2025/08/16 11:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市災後身障者、長者的助步車、輪椅需清潔、保養、維修，台南市社會局委託專業團隊針對民眾因風災、淹水損壞髒污的輪椅、助步器等，總共要舉辦9場巡迴清消維修服務。

新營社會福利服務中心昨辦理首場巡迴災區輔具清潔與消毒服務，在工作人員專業巧手清洗、維修，高溫消毒，一排輔具煥然一新，長者開心的說：「這個服務真的很好」

台南市長黃偉哲表示，災後市府團隊協助民眾恢復家園、修繕房屋、加速核定撥付相關慰助金外，更希望照顧到市民生活細節，其中也包含身心障礙者、長者日常生活所需要的輔具，更要確保使用安全無虞，規劃在3個月內深入災區辦理9場次輔具清潔保養維修服務，將服務帶到有需要民眾身邊。86歲阿桃阿嬤使用多年的助步車，煞車早已不靈敏，用起來擔心滑倒，這次適逢社會局舉辦災後輔具清潔維修暖心服務，進行拆洗、蒸汽消毒，調整輪胎及煞車後，就像新的一樣，讓她很開心。

台南市社會局局長郭乃文說，後續巡迴站包括8月20日東區無障礙福利之家、8月28日學甲光華里民活動中心、9月11日七股樹林社區活動中心、9月19日將軍西華社區活動中心及9月25日北門二重港活動中心，提供輪椅（含電動輪椅）、助行器、拐杖、助步車、電動照顧床架等清潔、消毒與簡易維修。

