為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災後幫長者維保輔具 南市辦9場巡迴服務

    南市社會局委託專業團隊針對民眾因風災、淹水損壞髒污的輪椅、助步器進行保養維修。（社會局提供）

    南市社會局委託專業團隊針對民眾因風災、淹水損壞髒污的輪椅、助步器進行保養維修。（社會局提供）

    2025/08/16 11:50

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市災後身障者、長者的助步車、輪椅需清潔、保養、維修，台南市社會局委託專業團隊針對民眾因風災、淹水損壞髒污的輪椅、助步器等，總共要舉辦9場巡迴清消維修服務。

    新營社會福利服務中心昨辦理首場巡迴災區輔具清潔與消毒服務，在工作人員專業巧手清洗、維修，高溫消毒，一排輔具煥然一新，長者開心的說：「這個服務真的很好」

    台南市長黃偉哲表示，災後市府團隊協助民眾恢復家園、修繕房屋、加速核定撥付相關慰助金外，更希望照顧到市民生活細節，其中也包含身心障礙者、長者日常生活所需要的輔具，更要確保使用安全無虞，規劃在3個月內深入災區辦理9場次輔具清潔保養維修服務，將服務帶到有需要民眾身邊。86歲阿桃阿嬤使用多年的助步車，煞車早已不靈敏，用起來擔心滑倒，這次適逢社會局舉辦災後輔具清潔維修暖心服務，進行拆洗、蒸汽消毒，調整輪胎及煞車後，就像新的一樣，讓她很開心。

    台南市社會局局長郭乃文說，後續巡迴站包括8月20日東區無障礙福利之家、8月28日學甲光華里民活動中心、9月11日七股樹林社區活動中心、9月19日將軍西華社區活動中心及9月25日北門二重港活動中心，提供輪椅（含電動輪椅）、助行器、拐杖、助步車、電動照顧床架等清潔、消毒與簡易維修。

    南市社會局委託專業團隊針對民眾因風災、淹水損壞髒污的輪椅、助步器進行保養維修。（社會局提供）

    南市社會局委託專業團隊針對民眾因風災、淹水損壞髒污的輪椅、助步器進行保養維修。（社會局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播