「澎湖有愛 祖孫有情」 西衛新活動中心舉行祖父母節活動

澎湖縣學生孝悌楷模表揚，在西衛新活動中心舉辦。（記者劉禹慶攝）

2025/08/16 12:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣家庭教育中心今（16）日在馬公西衛新活動中心舉辦「澎湖有愛 祖孫有情」祖父母節活動，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許國政、蘇育德、蘇陳綉色、呂黃春金、馬公市長黃健忠等人都到場，與民同樂共襄盛舉。

教育部自2010年起推動「祖父母節」，將每年8月第4個星期日訂為「祖父母節」；為擴大宣導「祖父母節」的理念並增進國民對國內人口高齡化的重視，建立國民愛老、敬老之觀念，家庭教育中心特別舉辦活動慶祝深具意義的日子，會場湧入祖父母3代同堂溫馨畫面，笑聲洋溢整個會場。

請繼續往下閱讀...

此次活動家庭教育中心結合樂齡中心、社區大學辦理了多項趣味性高且適合祖孫共同參與的活動，現場也邀請各單位辦理政令宣導外，更有大小朋友都喜歡的庫洛米與大家同樂，報名者活動當日闖關完成，贈送精美小禮物乙份。

會中也舉行澎湖縣「學生孝悌楷模選拔」頒獎表揚，包括馬公國中8年級顏緁榆同學、後寮國小5年級陳宥芯同學、風櫃國小5年級顏嘉霈同學、西溪國小5年級陳彥廷同學、赤崁國小5年級吳茗澄同學、中屯國小5年級吳汶芯同學、中山國小3年級吳秉宥同學。另外也安排奉茶感恩情，由孫子輩向祖父母奉茶，澎湖縣長陳光復也以大家長身份，接受主辦單位安排的小女孩行奉茶之禮。

澎湖縣長陳光復，接受主辦單位安排的小女生奉茶。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法