新北樹林博愛街公有地排除占用 打造141格免費停車位

新北市政府推動「新北美樂地2.0」專案，將位於樹林區博愛街的一處公有地上占用物排除並活化為停車空間，發揮土地最大使用效益；圖為改善後。（記者羅國嘉攝）

2025/08/16 11:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市樹林區博愛街鄰近火車站、早市與夜市，人車往來頻繁，周邊一處約1000平方公尺的公有土地，長期遭鐵皮屋、攤販占用並堆放垃圾與鴿籠，不僅影響市容，更造成交通安全隱憂。新北市養護工程處會同交通局、樹林區公所及警察局，完成占用排除，新增141格免費停車位，為「新北美樂地2.0」再添一樁成果。

工務局長馮兆麟指出，該地段屬樹林精華區，停車需求高。經多次會勘與里長、在地居民討論，市府團隊決定將公有地活化為停車空間。過程中持續與占用人協調，最終成功排除違建與雜物。

請繼續往下閱讀...

養工處長鄭立輝表示，工程總經費約136萬元，由養工處負責整地，交通局與樹林區公所共同規劃，最後由區公所完成地坪鋪設與停車格劃設。新建停車場共設103格機車位，並於路邊增設38格，共141格停車空間，紓解火車站周邊機車停車不足與違停問題。

工務局說，將持續以跨局處合作模式，妥善活化閒置或遭占用的公有土地，滿足市民需求，改善市容環境，落實打造「宜居新北」的目標。

新北市樹林區博愛街一處公有土地長期遭鐵皮屋、攤販占用，養工處偕同相關局處排除占用，新增141個汽機車免費停車格，解決車輛違停等亂象；圖為改善前。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法