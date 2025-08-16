擺脫「燒錢坑」！彰化焚化廠效能飆升21％ 代操公司去年貢獻縣庫4812萬

彰南溫水游泳池由溪州焚化廠供電與維護，設有水柱按摩、烤箱等設施，成為在地居民平價運動休閒的好去處。（環保局提供）

2025/08/16 13:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人每天交給清潔隊的生活垃圾，最後大多送進溪州焚化廠，這座全台第一個「公有民營、委外操作」的焚化廠，自2021年由信鼎公司接手後，不只處理效率提升，還能靠賣電與支付操作費，為縣庫賺進大把鈔票，讓垃圾處理也能從花錢的負擔，轉變成賺錢的資產。

根據彰化縣環保局統計，溪州焚化廠經設備整改，垃圾處理量從中油代操時的每年28.1萬公噸，增加到信鼎營運後的29.8萬公噸，提升約6%。發電量更是從1.46億度電（14.6萬仟瓦），大幅增加到1.77億度電（17.7萬仟瓦），提升了21%。

請繼續往下閱讀...

隨著效能提升，營運狀況也跟著好轉。在信鼎接手後，焚化廠近三年（2022到2024）累積了約2000萬元的盈餘，後續整改費用無須再支出，未來盈餘可望再增加。

最特別的是，現在的營運模式是代操公司付錢給政府，而不是政府花錢請人來處理。去年，信鼎就支付了高達4812萬元的費用給環保局。換句話說，焚化效率越高，縣庫收入就越多。

環保局指出，溪州焚化廠不只處理垃圾、發電賺錢，還設有溫水游泳池，提供給居民運動。換個角度看，焚化廠不只是處理垃圾的地方，它也把垃圾轉化為地方財政與民眾福利，讓「燒垃圾」變成另一種公共投資。

彰化縣溪州焚化廠是全台第一個「公有民營、委外操作」的焚化廠，目前不只燒垃圾、發電，還能賺錢。（環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法