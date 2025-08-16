為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    內政部：3.6萬戶溢領租金補貼 59件詐領案已移送檢調

    為減輕民眾租屋負擔，內政部在民國111年起開辦租金補貼計劃，卻有少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約詐領租屋補貼。（資料照）

    為減輕民眾租屋負擔，內政部在民國111年起開辦租金補貼計劃，卻有少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約詐領租屋補貼。（資料照）

    2025/08/16 12:00

    〔記者李文馨／台北報導〕為減輕民眾租屋負擔，內政部自民國111年起開辦租金補貼計劃，卻有少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約詐領租屋補貼。根據內政部最新報告指出，截至今年3月31日止，112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫溢領情形約有3.6萬戶，其中涉及詐領有446件申請案，59件已移送司法檢調機關偵辦。

    內政部辦理「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，申請戶數達98萬戶，相較111年度32萬餘戶增加3倍，包含經濟弱勢8萬2717戶、社會弱勢14萬8565戶、單身青年45萬2113戶、育有未成年子女家庭14萬5341戶、新婚家庭2萬1213戶、一般身分55萬6939戶。

    在租金補貼溢領情形，內政部指出，截至今年3月31日止，112-113年度租金補貼專案計畫核定約78.3萬戶，其中溢領情形約有3.6萬戶，占核定數4.6%，樣態包含申請人購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等，國土署於比對資料確認後已陸續通知民眾辦理繳回。

    詐領案部分，截至今年3月31日止通報政風案件為123案（涉及446件申請案件），占溢領案件1.2%，其中已移送司法及警察機關調查的案件共計有59案。內政部表示，詐領案僅占溢領案件1.2％，比例極低且皆已依法調查，倘經確認租賃契約有虛偽或不實之情事，均予追究相關刑事責任。

    根據內政部頒布之「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」第12點第4款規定，若申請人提供虛偽資料、偽造契約、冒用他人名義，主管機關得採取下列措施：停止租屋補貼、追回補助款項、撤銷補助資格、於該款項返還前，不得申請後續年度的補助，亦無法再接受新一波租屋補助資源、報請檢調機關啟動刑事偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播