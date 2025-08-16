內政部：3.6萬戶溢領租金補貼 59件詐領案已移送檢調

為減輕民眾租屋負擔，內政部在民國111年起開辦租金補貼計劃，卻有少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約詐領租屋補貼。（資料照）

2025/08/16 12:00

〔記者李文馨／台北報導〕為減輕民眾租屋負擔，內政部自民國111年起開辦租金補貼計劃，卻有少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約詐領租屋補貼。根據內政部最新報告指出，截至今年3月31日止，112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫溢領情形約有3.6萬戶，其中涉及詐領有446件申請案，59件已移送司法檢調機關偵辦。

內政部辦理「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，申請戶數達98萬戶，相較111年度32萬餘戶增加3倍，包含經濟弱勢8萬2717戶、社會弱勢14萬8565戶、單身青年45萬2113戶、育有未成年子女家庭14萬5341戶、新婚家庭2萬1213戶、一般身分55萬6939戶。

在租金補貼溢領情形，內政部指出，截至今年3月31日止，112-113年度租金補貼專案計畫核定約78.3萬戶，其中溢領情形約有3.6萬戶，占核定數4.6%，樣態包含申請人購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等，國土署於比對資料確認後已陸續通知民眾辦理繳回。

詐領案部分，截至今年3月31日止通報政風案件為123案（涉及446件申請案件），占溢領案件1.2%，其中已移送司法及警察機關調查的案件共計有59案。內政部表示，詐領案僅占溢領案件1.2％，比例極低且皆已依法調查，倘經確認租賃契約有虛偽或不實之情事，均予追究相關刑事責任。

根據內政部頒布之「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」第12點第4款規定，若申請人提供虛偽資料、偽造契約、冒用他人名義，主管機關得採取下列措施：停止租屋補貼、追回補助款項、撤銷補助資格、於該款項返還前，不得申請後續年度的補助，亦無法再接受新一波租屋補助資源、報請檢調機關啟動刑事偵辦。

