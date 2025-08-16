配合國七將動工 高市府:睽違10年再啟動大寮都計通盤檢討

高市都發局啟動大寮都市計畫通盤檢討，圖為大寮區都計範圍示意圖。（都發局提供）

2025/08/16 11:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府配合國道七號即將動工，同步推動沿線地區都市計畫通盤檢討，近日已完成「大寮第四次通盤檢討」草案，並自8月11日至9月12日辦理公開展覽，9月5日將於大寮區公所3樓禮堂舉辦兩場說明會。

都發局說明，近年大寮地區在交通、居住、公共建設有顯著發展，因國道7號、大寮機廠開發、第81期市地重劃及和發產業園區等重大建設推動，逐步由農業聚落轉型為都市生活圈，人口與產業發展潛力持續提升。

這次檢討是大寮都市計畫睽違10年的全面檢視與調整，並依土地使用性質、公共設施服務層級與交通運輸系統功能，將主要計畫與細部計畫分離辦理。

都發局指出，檢討重點首先是附帶條件地區檢討，針對長期無法執行附帶條件之整體開發地區，檢視開發不可行因素，研擬解除附帶條件或調整範圍，保障地主權益並促進土地活化；其次是帶狀公共設施檢討，將延續公共設施專案通盤檢討成果，檢討並變更無使用需求的鐵路用地及人行步道用地，適度拓寬農業區既有道路，以符實際需求。

再者，地區發展方向引導，提出特定工廠專用區檢討原則，作為後續申請變更依據；並規劃大寮機廠西側農業區整體開發原則，擘劃因應重大建設的長期發展藍圖；最後為主要計畫與細部計畫分離，依土地使用、公共設施及交通系統層級，建立更具彈性與效率的審議機制，以回應地方發展需求。

都發局表示，市民可於公展期間，至四維行政中心都發局公告欄、大寮區公所公告欄查閱，或上都市發展局網站瀏覽相關資料；期間可依規定提書面意見，市府將納入後續都委會審議參考。

高市都發局啟動大寮區都市計畫通盤檢討，圖為大寮捷運機廠周邊。（都發局提供）

高市都發局啟動大寮區都市計畫通盤檢討，圖為大寮山頂里周邊。（都發局提供）

