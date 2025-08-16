為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投名間擬興建焚化爐 自救會發現環保局已取得土地

    名間反焚化爐自救會近百鄉民，曾到公所、鄉代會門口舉白布條、旗幟，表達反對設立焚化廠的意見，並遞交陳情書給代表會。（資料照）

    名間反焚化爐自救會近百鄉民，曾到公所、鄉代會門口舉白布條、旗幟，表達反對設立焚化廠的意見，並遞交陳情書給代表會。（資料照）

    2025/08/16 11:23

    〔記者吳柏軒／台北報導〕南投縣名間鄉正壟罩在焚化爐興建陰影之下！縣府為興建「垃圾處理及再生能源中心」，多次召開說明會，雖宣稱評估多處選址，但名間鄉反焚化爐自救會表示，該案環評結論出爐之前，國有財產署已將預定地主要地號，有償撥發用給投縣環保局，還在地方說明會之前，可見公開徵詢多點評估早淪為形式，嚴重削弱政府公信力。

    一名在該地承租數十年的茶農憂心忡忡地表示：「我們世代靠這片土地維生，現在政府一聲令下就要蓋焚化爐，環評還沒個影，地就先拿走了。有不少農民是依靠承租農地而生，屆時，對農保恐也有直接影響，豈不是要逼這些農民走上絕路嗎？」

    自救會指出，縣府雖聲稱對設址地點「多處選址評估」，但所有行動皆集中於名間鄉，自今年1月起，密集在名間鄉境內舉辦十場「村里說明會」，引發程序不公的強烈質疑，且3月10日該案在環境部環評公開意見徵詢階段，翻開地籍資料才發現，原來財政部國有財產署在3月28日，就已將預定地的主要地號「有償撥用」給南投縣環保局，代表恐在說明會之前，就已經申請轉移管理權，此舉在環評結論出爐前便完成土地管理權轉移，無異於向外界宣告「場址已定」，讓所謂的公開徵詢與多點評估淪為形式，嚴重削弱政府公信力。

    自救會表示，名間鄉是台灣最重要的茶葉產地之一，而興建一座日處理量700噸的焚化爐，不僅遠超轄內民生垃圾量，其落塵污染核心區將直接衝擊松柏嶺周邊數千公頃的茶園、鳳梨田及薑園，影響數千名農民的生計與近百億的農業產值。

    自救會與環保團體共同提出嚴正訴求，要求投縣府將程序歸零，公開透明，在環評結論出爐前，立即停止所有實質開發作業，並回到法定程序。最重要的是，縣府必須正面回應程序瑕疵的質疑，並針對舊承租戶，特別是目前承租農民的農保身份與耕作權益，需提出具體保障方案。

    環保團體與南投縣名間鄉民7月到環境部門口，抗議環保法令的刑責與裁罰過輕，難以遏止低成本高獲利的亂倒廢棄物等犯罪行為，並反對不當選址的焚化爐興建。（資料照）

    環保團體與南投縣名間鄉民7月到環境部門口，抗議環保法令的刑責與裁罰過輕，難以遏止低成本高獲利的亂倒廢棄物等犯罪行為，並反對不當選址的焚化爐興建。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播