南投名間擬興建焚化爐 自救會發現環保局已取得土地

名間反焚化爐自救會近百鄉民，曾到公所、鄉代會門口舉白布條、旗幟，表達反對設立焚化廠的意見，並遞交陳情書給代表會。（資料照）

2025/08/16 11:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕南投縣名間鄉正壟罩在焚化爐興建陰影之下！縣府為興建「垃圾處理及再生能源中心」，多次召開說明會，雖宣稱評估多處選址，但名間鄉反焚化爐自救會表示，該案環評結論出爐之前，國有財產署已將預定地主要地號，有償撥發用給投縣環保局，還在地方說明會之前，可見公開徵詢多點評估早淪為形式，嚴重削弱政府公信力。

一名在該地承租數十年的茶農憂心忡忡地表示：「我們世代靠這片土地維生，現在政府一聲令下就要蓋焚化爐，環評還沒個影，地就先拿走了。有不少農民是依靠承租農地而生，屆時，對農保恐也有直接影響，豈不是要逼這些農民走上絕路嗎？」

自救會指出，縣府雖聲稱對設址地點「多處選址評估」，但所有行動皆集中於名間鄉，自今年1月起，密集在名間鄉境內舉辦十場「村里說明會」，引發程序不公的強烈質疑，且3月10日該案在環境部環評公開意見徵詢階段，翻開地籍資料才發現，原來財政部國有財產署在3月28日，就已將預定地的主要地號「有償撥用」給南投縣環保局，代表恐在說明會之前，就已經申請轉移管理權，此舉在環評結論出爐前便完成土地管理權轉移，無異於向外界宣告「場址已定」，讓所謂的公開徵詢與多點評估淪為形式，嚴重削弱政府公信力。

自救會表示，名間鄉是台灣最重要的茶葉產地之一，而興建一座日處理量700噸的焚化爐，不僅遠超轄內民生垃圾量，其落塵污染核心區將直接衝擊松柏嶺周邊數千公頃的茶園、鳳梨田及薑園，影響數千名農民的生計與近百億的農業產值。

自救會與環保團體共同提出嚴正訴求，要求投縣府將程序歸零，公開透明，在環評結論出爐前，立即停止所有實質開發作業，並回到法定程序。最重要的是，縣府必須正面回應程序瑕疵的質疑，並針對舊承租戶，特別是目前承租農民的農保身份與耕作權益，需提出具體保障方案。

環保團體與南投縣名間鄉民7月到環境部門口，抗議環保法令的刑責與裁罰過輕，難以遏止低成本高獲利的亂倒廢棄物等犯罪行為，並反對不當選址的焚化爐興建。（資料照）

