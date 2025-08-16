為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中又要大停水！30萬戶受影響 停水時間最長36小時

    台水將搶修景山溪水管橋前2600mm導水管漏水，8月19日10時起至20日下午2點到10時停水，停水28到36小時，區域涵蓋9個行政區，停水近30萬戶，復水時間以台74號快速道路為區隔。（記者蔡淑媛攝）

    台水將搶修景山溪水管橋前2600mm導水管漏水，8月19日10時起至20日下午2點到10時停水，停水28到36小時，區域涵蓋9個行政區，停水近30萬戶，復水時間以台74號快速道路為區隔。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/16 10:37

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中將進行近年最大規模停水！緊急搶修景山溪水管橋前2600mm導水管漏水，將於8月19日10時起至20日下午2點到10時停水，停水28到36小時，區域涵蓋北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，停水戶數29萬8771戶，呼籲市民提前儲水。

    台水第四區處表示，復水時間台74號快速道路以西約19萬戶於20日14時恢復供水，停水28小時；快速道路以東約11萬戶，因高地及管線末端於22時恢復供水，停水36小時。

    第四區管理處近日監控發現鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大與危害原水輸送安全，啟動緊急搶修作業，預計在8月19日（週二）10時起至20日（週三）14至22時停水辦理｢景山溪水管橋前2600mm導水管緊急搶修工程｣。

    台水強調，本案為突發事件，搶修作業將日夜不斷進行，儘速完成並復水，造成不便，懇請民眾體諒與支持，預計8月20日上午搶修完成後逐步復水，並派員加強排水排氣，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會較緩，請民眾提前儲水備用。

    第四區處在19日當天起在9個區停水區域設置臨時取水站共139處、14輛台水車取水，停水期間可洽詢1910免付費服務專線，查詢停復水狀況。

    停水範圍

    （一）停水: （約298,771戶）

    1. 北屯區:

    軍功里、水景里、三和里、廍子里、民政里、東山里、和平里、民德里、大坑里、北興里、北京里、北屯里、三光里、平昌里、平安里、平德里、舊社里（部分）、東光里（部分）、松勇里（部分）、松茂里（部分）

    2. 北區：

    建成里、錦洲里、建德里、錦村里（部分）、金華里（部分）。

    3. 東區:

    十甲里、東英里、東信里、東興里、東橋里、樂成里、泉源里、振興里、東門里、東南里、合作里、新庄里、旱溪里、干城里、富台里、富仁里、東勢里

    4. 中區:

    綠川里、繼光里、公園里、光復里、大墩里、柳川里、大誠里、中華里。

    5. 南區:

    新榮里、長榮里、工學里、永和里、長春里、和平里、福順里、南和里、國光里、城隍里、福興里、永興里、平和里、樹義里、江川里、南門里、積善里、德義里、崇倫里（部分）、樹德里（部分）、福平里（部分）

    6. 大里區（全部）。

    7.太平區（全部）。

    8. 大肚區:中和里、王田里、福山里、社腳里、營埔里

    9.烏日區: 榮泉里、湖日里、九德里、五光里、前竹里、仁德里、光明里、烏日里（部分）、三和里（部分）、東園里（部分）

