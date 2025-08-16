送禮不只好吃！彰化7大身障團體中秋禮盒上架

彰化7家身障團體與庇護工場共同推出中秋禮盒，每一份都由身障朋友親手製作，蘊含滿滿心意。（縣府提供）

2025/08/16 10:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋節快到了，開始採購年節禮盒，除了送禮好看、好吃，現在還多了一份「做好事」的選擇！彰化縣內7家身障團體與庇護工場今年共同推出多款中秋優惠禮盒，邀請民眾用行動支持在地弱勢團體，讓送禮更有意義。

這次參與的單位包含喜樂保育院、慈恩社福基金會、慈生仁愛院、肯納兒烘焙坊、小嶺頂愛啟兒協會、康復之友協會及愛加倍工場。

產品種類多元，有喜樂保育院的「堅果塔禮盒」、慈恩庇護休閒農場的「黃金瓜瓜禮盒」、慈生仁愛院的「走月亮禮盒」、肯納兒烘焙坊的「手工餅乾禮盒」、小嶺頂愛啟兒協會的「水果果凍禮盒」、康復之友協會的「土鳳梨酥禮盒」，以及愛加倍工場的「烏干達精品咖啡禮盒」。每一份禮盒都是由身障朋友親手製作，蘊含努力與心意。

縣府提醒，購買方式相當簡單，民眾只要透過各單位臉書專頁或洽詢相關機構，即可下單選購，無論自用或送禮都合宜。相關連結已公布在「彰化縣政府社會處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/twchcgsoc），民眾可直接點選，找到各機構的購買資訊。

此外，縣府也同步推出「週週抽好禮」活動，從本週起連續七週，每週五抽出幸運得主，獎品就是這些充滿愛心的中秋禮盒。參加方式只需按讚並分享指定貼文，簡單兩步驟即可參加，希望企業、機關與民眾踴躍採購，以實際行動支持公益，讓「送禮」成為「送愛」。

中秋買好禮，公益不缺席！彰化多家庇護工場推出多款禮盒，種類多元，送禮自用都合宜。（縣府提供）

