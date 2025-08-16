今年大學分發入學 輔導老師整理 「高中生最不愛的3個學群」

桃園市內壢高中輔導老師楊璦慈整理今年分發入學，高中生最不愛的3個學群。（取自「楊璦慈」臉書）

2025/08/16 10:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕114學年度大學分發入學日前放榜，桃園市內壢高中輔導老師楊璦慈分析今年升學趨勢，整理出高中生最不愛的3個學群，依序為藝術、跨領域學群、管理學群。楊璦慈說，藝術學群因為音樂系屬特殊需求市場，台灣學音樂的孩子愈來愈少，因為花錢、出路又是問題，因此顯現藝術學群缺額比率高的情形。

今年分科缺額1220個是近5年最低，但分發率96.34%，比去年高。楊璦慈依據大學考試入學分發委員會的公開資料分析，18學群分發入學中，缺額比率最高的前3名學群，分別是第1名的藝術學群，缺額率18.06%，其中比率較多的科系為音樂系、表演藝術；第2名是跨領域學群，就是不分系學士班，缺額率10.87%，第3名是管理學群，缺額率9.86%，缺額名額共297位，為學群最多。

請繼續往下閱讀...

楊璦慈受訪說到，音樂主因可能與學習成本高、課程投入時間長，以及後續發展條件有一定挑戰有關，因此在分發上呈現較高缺額；跨領域學群招生名額向來就不多，較知名的清大、交大不分系仍是學生的熱門選擇，但是還有其他沒這麼知名的校系、學士學位學程，雖然跨領域課程理念新穎，但吸引力與市場認知度仍需時間累積；在管理學群，招生名額向來多，其中觀光與餐飲等服務型科系，學生普遍認為工作負荷較高，比較不會放在第一志願，但企業管理系還是受學生青睞。

儘管數理化、生命科學、醫藥衛生、工程、生物資源、資訊等理工類組仍是較受學生歡迎的學群，但楊璦慈表示，各行各業都需要人才，「跟隨大眾選擇固然安全，但特色專業領域若與興趣契合，並能累積專業，就有機會打造屬於自己的藍海市場。勇於選擇，敢於負責，在你喜歡的領域，你就能發光發熱。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法