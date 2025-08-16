為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    屏東小農檸檬融合馬拉威紅茶 畢嘉士推中秋公益禮盒助非洲

    畢嘉士基金會2025中秋公益禮盒「是檸」，內含屏東檸檬、馬拉威紅茶與咖啡等原料。（畢嘉士社會福利基金會提供）

    畢嘉士基金會2025中秋公益禮盒「是檸」，內含屏東檸檬、馬拉威紅茶與咖啡等原料。（畢嘉士社會福利基金會提供）

    2025/08/16 10:23

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接中秋佳節，長期投入馬拉威教育、健康與經濟培力工作，並積極參與台灣地方創生的畢嘉士基金會，選用屏東與馬拉威的農產，推出公益禮盒，盈餘將全數用於支持馬拉威的教育、乾淨飲水與經濟培力工作，將溫暖從台灣延伸至非洲。

    畢嘉士基金會今年中秋推出全新公益禮盒取名「是檸」，「是檸」等同「是您」，不只呼應餅乾中的檸檬風味，也象徵送禮人與收禮人間的真摯情感與彼此牽繫，寓意為「是您，讓它成為一份有力量的禮物」。

    畢嘉士基金會表示，今年與屏東地方創生、青年培力團隊「勝利屏東培力站」與「繫本屋書屋」合作，以從土地出發，連結世界善意為設計概念，融合屏東與馬拉威，打造充滿溫度的中秋禮盒。

    禮盒內含以屏東檸檬、馬拉威紅茶與咖啡為原料，並以基金會服務象徵設計的造型餅乾，可愛、美味且別具意義。餅乾原料選用的屏東長治小農檸檬，展現土地清新原味；紅茶書本餅乾象徵知識翻轉未來，支持馬拉威貧困孩童安穩上學；咖啡大象餅乾象徵非洲的溫柔與堅韌，呼應基金會在地深耕的陪伴。

    餅乾搭配小批次手工調製的百年茶園「馬拉威伯爵紅茶」，融合天然佛手柑香氣，風味溫潤；餅乾包裝採可重複使用的鐵盒設計，兼顧實用性與環保理念。

    畢嘉士基金會指出，除了「是檸」，另有三款經典禮盒，有高纖紅藜穀物棒、馬拉威濾掛咖啡與綠茶、屏東大武山牧場AA級鮮蛋蛋捲等。即日起至8月25日止，預購任兩件公益禮盒，可享早鳥優惠。

    畢嘉士中秋公益經典禮盒「豐味韻藏」內含手工餅乾，搭配馬拉威百年茶園好茶。（畢嘉士社會福利基金會提供）

    畢嘉士中秋公益經典禮盒「豐味韻藏」內含手工餅乾，搭配馬拉威百年茶園好茶。（畢嘉士社會福利基金會提供）

