嘉市購物節滿千送百 2500萬元預計9月初兌換完畢

2025嘉市購物節，市府推出市民專屬「滿千送百活動」，每週一至五在市府1樓中庭受理民眾兌換。（記者丁偉杰攝）

2025/08/16 10:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2025嘉義市購物節」自8月1日起針對嘉義市民好康再加碼，市府推出市民專屬「滿千送百活動」，持累計滿千元發票可兌換100元振興補助金，最高領500元現金，補助總額為2500萬元，每日限量發放，吸引民眾消費換現金、賺好康，預計9月初就會發完。

市府表示，8月1日開跑的滿千送百兌領踴躍，首日發放2355人次，發放金額116萬7100元，收取發票金額1242萬9197元，活動期間週一至週五每日上午9時至下午4時，民眾持足額統一發票、申請人身分證正本，就可到市府1樓中庭兌換，每日限量受理800名號碼牌，每份號碼牌最多可申請5人份。

有市民說，每年都會參加滿千送百活動，現在發票中獎機率不高，拿發票來換回現金就像賺到一樣，當然不能錯過。

市府建設處表示，滿千送百活動預計9月初就會發完，活動期間，民眾可提前3天至活動網站預約辦理時間，每日開放300名線上預約名額與500名現場排隊名額；民眾可於每日兌換期間至滿千送百活動網站與「嘉市購物節」臉書粉絲專頁，觀看現場直播叫號進度及即時剩餘金額，相關活動資訊連結民眾可在「愛嘉義APP」點選查詢。

建設處指出，今年嘉市購物節買氣再創高峰，活動自7月1日開跑迄今僅一個多月，截至8月初發票登錄金額已突破3億元，較去年同期大幅成長，市府今年加碼推出「來嘉住宿四重抽」，入住嘉市特約旅宿即贈600元「嘉遊金」電子抵用券，還可享有即時抽、週週抽、住宿專屬抽與電子支付加碼抽等獎勵機會，活動持續至10月12日止，民眾只需於稅籍登記嘉市店家消費並登錄發票，每滿500元即可獲得一次抽獎機會，最高可獲200組抽獎序號，提醒民眾儘早登錄發票，最終大獎將於10月20日抽出，包括百萬汽車、百萬現等，獎項總價值超過300萬元，提醒民眾儘早登錄，掌握中獎機會。

（記者丁偉杰攝）

