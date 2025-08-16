為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市購物節滿千送百 2500萬元預計9月初兌換完畢

    2025嘉市購物節，市府推出市民專屬「滿千送百活動」，每週一至五在市府1樓中庭受理民眾兌換。（記者丁偉杰攝）

    2025嘉市購物節，市府推出市民專屬「滿千送百活動」，每週一至五在市府1樓中庭受理民眾兌換。（記者丁偉杰攝）

    2025/08/16 10:21

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2025嘉義市購物節」自8月1日起針對嘉義市民好康再加碼，市府推出市民專屬「滿千送百活動」，持累計滿千元發票可兌換100元振興補助金，最高領500元現金，補助總額為2500萬元，每日限量發放，吸引民眾消費換現金、賺好康，預計9月初就會發完。

    市府表示，8月1日開跑的滿千送百兌領踴躍，首日發放2355人次，發放金額116萬7100元，收取發票金額1242萬9197元，活動期間週一至週五每日上午9時至下午4時，民眾持足額統一發票、申請人身分證正本，就可到市府1樓中庭兌換，每日限量受理800名號碼牌，每份號碼牌最多可申請5人份。

    有市民說，每年都會參加滿千送百活動，現在發票中獎機率不高，拿發票來換回現金就像賺到一樣，當然不能錯過。

    市府建設處表示，滿千送百活動預計9月初就會發完，活動期間，民眾可提前3天至活動網站預約辦理時間，每日開放300名線上預約名額與500名現場排隊名額；民眾可於每日兌換期間至滿千送百活動網站與「嘉市購物節」臉書粉絲專頁，觀看現場直播叫號進度及即時剩餘金額，相關活動資訊連結民眾可在「愛嘉義APP」點選查詢。

    建設處指出，今年嘉市購物節買氣再創高峰，活動自7月1日開跑迄今僅一個多月，截至8月初發票登錄金額已突破3億元，較去年同期大幅成長，市府今年加碼推出「來嘉住宿四重抽」，入住嘉市特約旅宿即贈600元「嘉遊金」電子抵用券，還可享有即時抽、週週抽、住宿專屬抽與電子支付加碼抽等獎勵機會，活動持續至10月12日止，民眾只需於稅籍登記嘉市店家消費並登錄發票，每滿500元即可獲得一次抽獎機會，最高可獲200組抽獎序號，提醒民眾儘早登錄發票，最終大獎將於10月20日抽出，包括百萬汽車、百萬現等，獎項總價值超過300萬元，提醒民眾儘早登錄，掌握中獎機會。

    嘉市府推出市民專屬「滿千送百活動」，持累計滿千元發票可兌換100元振興補助金，最高領500元現金，吸引民眾消費換現金、賺好康，預計9月初就會發完。（記者丁偉杰攝）

    嘉市府推出市民專屬「滿千送百活動」，持累計滿千元發票可兌換100元振興補助金，最高領500元現金，吸引民眾消費換現金、賺好康，預計9月初就會發完。（記者丁偉杰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播