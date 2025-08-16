「豬」急也會跳牆！？ 220公斤母豬翻牆躍下魚塭 網友笑歪「水花太大扣分」

220公斤母豬跨越90公分高圍牆躍下魚塭，讓人驚嘆「豬」急也會跳牆。（圖由洪健鈞提供）

2025/08/16 09:45

〔記者李文德／雲林報導〕狗急跳牆，想不到「豬」急了也會。雲林縣口湖鄉一名豬農日前要將一隻重達220公斤母豬，驅趕到另一個豬舍，母豬疑似受驚突然翻牆跳進魚塭，還在水裡游泳，突來景象也讓豬農驚訝原來豬會跳牆還會游泳。這段畫面上傳網路後，更有網友歪樓說「豬跳下去水花太大，扣分」。

豬農洪健鈞將這場豬豬逃亡記發上網，畫面可見母豬邊跑邊往左邊不斷觀察，跑過走道不久又折返回來，下一秒母豬橫跨90公分高的圍牆往魚塭方向躍下，瞬間水花四濺也讓在場的洪姓豬農看傻了眼。

請繼續往下閱讀...

這段畫面曝光後，也引起不少豬農友人留言「奔向自由的國度」、「原來不是只有狗急會跳牆～豬也會」、「泥漿浴⋯⋯」，更有人歪樓說「這一跳太完美了，唯一缺點水花有點大，會被扣分」，引起熱烈討論。

洪健鈞說，9日早上7點多的時候，正要移動淘汰母豬到另外一棟畜舍，當時這隻重達220公斤的母豬跑得比較快，連擋豬板都沒有跟上，情急之下牠就跳進了魚塭，當時他看了愣在原地，「只聽過狗急會跳牆，第一次看到豬急也會爬牆。」

洪健鈞說，當時派出兩人前往救豬，一人穿青蛙裝下去約1.2至1.3公尺的魚塭，一人在岸上拿繩子拉，兩人花了大約1個多小時總算將這隻母豬順利救上岸。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法