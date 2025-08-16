霹靂舞大賽結合滑板賽 18國頂尖好手8/23高雄尬舞

高雄霹靂舞國際大賽賽前記者會，邀請瑪斯克表演藝術團隊結合舞蹈、特技的演出。（高雄市運發局提供）

2025/08/16 09:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2025高雄霹靂舞國際大賽」將於8月23日在苓雅運動中心登場，昨（15）日舉辦賽前記者會，公布今年將結合24日在苓雅極限運動場舉辦的全國滑板賽，融合潮流運動派對，將苓雅運動園區推向全台街頭潮流運動勝地。

高雄霹靂舞國際大賽今年邁入第3屆，今年特別邀請世界最具代表性的霹靂舞團體Red Bull BC One Crew、日本名團Body Carnival與Found Nation共襄盛舉；此外，Power Move傳奇人物 Lil G、WDSF霹靂舞世界排名女子第一的日本選手Ayumi、去年以Red Bull BC One紅牛全明星參賽的日本好手INSSIN也將登台獻技，角逐冠軍寶座。

高雄市運發局長侯尊堯表示，賽前陸續於日本、香港、馬來西亞、加拿大等4個國家地區辦理資格賽，屆時共有18個國家、超過250名選手齊聚高雄競舞，共同角逐40萬元總獎金。此外，苓雅運動園區的極限運動場已全新完工，24日接續舉辦全國滑板賽，賽事包含街式與公園式2大項目，邀請全台滑板愛好者到此一較高下。

8月23、24日賽事期間，現場亦設有互動體驗、運動闖關、街頭藝人互動表演、街舞表演、潮流音樂演出及市集攤位等，並重磅邀請2025金曲獎最佳台語男歌手入圍者 SAVAGE.M（馬克）現場演唱，要讓民眾感受新潮運動的文化魅力。

高雄霹靂舞國際大賽今年結合滑板賽擴大舉辦，台灣滑板小子 Noah於賽前記者會上小露身手。（高雄市運發局提供）

「2025高雄霹靂舞國際大賽暨潮流運動派對」將於8月23、24在苓雅運動園區熱鬧登場。（高雄市運發局提供）

苓雅運動園區全新完工的極限運動場，將於8月24日首次舉辦大型全國滑板賽。（照片來源：高雄畫刊）

