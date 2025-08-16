為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中「初霧地酒文化節」 一杯酒認識霧峰的土地與故事

    農村水土署台中分署長陳榮俊（左1）、霧峰農會總幹事黃景建（左2）、參山處長曹忠猷（右2）邀請大家來霧峰喝好酒、吃美食。（記者陳建志攝）

    2025/08/16 09:34

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區農會釀造的清酒、蜂蜜酒等酒類連連獲獎，為了讓民眾透過一杯酒認識霧峰的土地與故事，推出「初霧地酒文化節－饗釀餐酒會」，為下半年地酒推廣系列活動拉開序幕，除以在地美食搭配美酒，也預告將在9月結合爵士樂舉辦「秋夜爵醒祭」，10月舉辦戶外餐酒會，11月初壓軸在民主草坪舉辦融合音樂、農特產與酒食的千人盛會，讓大家認識霧峰的美。

    指導的農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，今年以「天茶地酒」為推廣主題，共同推動台中、苗栗地區超過150支的特色地酒品牌，傳遞地酒與土地永續共生的價值，強調地酒不只是酒，更是土地的縮影，也是人與家鄉記憶的延續。

    觀光署參山風景區管理處長曹忠猷表示，霧峰農會將最好的東西呈現給大家，參山處將會和霧峰農會、台中分署一起合作，帶動更多觀光客到霧峰，讓國內外遊客看見苗栗、台中的美好。

    本次餐酒會由議蘆會館主廚精心設計，每道菜皆與地酒巧妙搭配。其中蒲燒白鰻飯將特製醬香與炭火氣息完美融合，佐以「荔枝蜂蜜酒」，在濃厚鹹香中綻放出果香清甜；而水煮鮮鮑魚則以「初霧．純米吟釀」搭配，清酒與海鮮鮮美相互襯托，展現餐酒搭配的極致美學。

    霧峰農會總幹事黃景建表示，霧峰農會酒莊已成立18年，以在地香米釀造清酒，創造稻米更高的附加價值，這次透過「初霧饗釀」打頭陣，期望讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

    此外，9月20、21日將結合「秋夜爵醒祭」於民主草坪帶來爵士樂與美酒交織的戶外餐酒體驗；10月17、18日則在「民生故事館」大草皮上，舉行一場宛如穿越京都的戶外餐酒會；11月初將於民主草坪舉辦融合音樂、在地文化、農特產與酒食的千人盛會，歡迎大家一起來體驗霧峰的美。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    霧峰農會推出「初霧地酒文化節－饗釀餐酒會」，蒲燒白鰻飯搭配「荔枝蜂蜜酒」，在濃厚鹹香中綻放出一抹果香清甜。（記者陳建志攝）

    霧峰農會推出「初霧地酒文化節－饗釀餐酒會」，結合在地美食與美酒，讓遊客認識霧峰的美。（記者陳建志攝）

    霧峰農會推出「初霧地酒文化節－饗釀餐酒會」，以在地美食搭配美酒，搶攻遊客的味蕾。（記者陳建志攝）

