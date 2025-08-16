竹縣啟動「重修舊好」示範中心 讓小家電與玩具獲新生

新竹縣政府環保局攜手竹北市新國社區發展協會，共同成立「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心。（新竹縣縣政府提供）

2025/08/16 09:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局攜手竹北市新國社區發展協會，共同成立「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心，針對服飾、玩具與小家電3品項，提供「維修」與「回收」定點、定時常態化服務管道，希望讓物品重獲新生、減少資源浪費。

環保局表示，民眾只需要於每週一及每週四上午8點至11點，至竹北市新國社區發展協會「重修舊好 城市維修站」，支付維修材料費銅板價50元，即可體驗小家電及玩具的維修服務。

現場另外設立二手物品回收據點及展售區，民眾可於第一週平日上午8點至11點持小家電、玩具及服飾進行回收及選購展售區二手物品。為鼓勵民眾踴躍參與，新竹縣環保局加碼提供前100名維修民眾維修基本費折抵券，更從8月起連續4個月舉辦一系列推廣活動，包含維修師傅體驗及維修優惠活動等。

「重修舊好 城市維修站」區域型示範中心。（新竹縣縣政府提供）

